Информацию о том, что в Речном переулке в Петро-Славянке повреждён газопровод, 11 февраля подтвердили в «ПетербургГазе». Как уточнили в пресс-службе, работы на улично-дорожной сети вели частные лица, при бурении пострадала подземная труба. Произошла утечка, около половины шестого вечера рвануло в доме 16 .

Несогласованные работы с использованием бурильной установки в Колпинском районе Петербурга закончились повреждением газопровода и утечкой с последующий возгоранием. Сгорели дом, соседский сарай и оборудование бурильщиков.

Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся по всей площади, огонь распространился на бытовку соседей. По данным «Фонтанки», частично обгорела и буровая установка.

«В целях безопасности подача газа на данном участке газопровода временно приостановлена. Под вынужденное отключение попадают 73 частных дома. Как только будет ликвидировано возгорание, газовики приступят к ремонту. По завершении работ будет организовано переподключение потребителей. Просим жителей обеспечивать доступ специалистов к газовому оборудованию для его обследования перед включением», — сообщают в «ПетербургГазе».



В пресс-службе уточняют, что все земляные работы в зоне газораспределительной сети согласованы не были. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, открытое горение в Речном переулке, 16, ликвидировано в половине восьмого вечера. Сведения о пострадавших уточняются.