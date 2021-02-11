В Петро-Славянке полыхает жилой дом. Спасатели проверяют, мог ли кто-то остаться внутри

Частный жилой дом тушат по повышенному номеру сложности в Колпинском районе 11 февраля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.



По данным ведомства, возгорание произошло в Речном переулке, 16 в Петро-Славянке. Вспыхнул двухэтажный деревянный дом, огонь распространился по всей площади. Пожару присвоили повышенный ранг сложности № 1-БИС, с пламенем борются силами пяти расчётов и 26 человек.



Пока не исключена вероятность того, что внутри дома остался человек. Спасатели проверяют постройку, на данный момент сведений о пострадавших в ведомство не поступало. По информации «Фонтанки», рядом с загоревшимся зданием идёт реконструкция дороги, там же пролегает газовая труба, в районе ощущается характерный запах.

