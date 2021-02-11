«Адские условия». Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на ухудшение самочувствия

Арестованный на 15 суток главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, находящийся в сахаровском спецприемнике, пожаловался на ухудшение самочувствия. Об этом сообщается 11 февраля в Twitter журналиста, который после его ареста ведут сотрудники «Медиазоны».



«Смирнов передает, что в камере этой «адские условия». Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От ОНК в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил», — следует из сообщения в Twitter журналиста.

