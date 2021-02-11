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«Адские условия». Арестованный главред «Медиазоны» пожаловался на ухудшение самочувствия

Арестованный на 15 суток главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, находящийся в сахаровском спецприемнике, пожаловался на ухудшение самочувствия. Об этом сообщается 11 февраля в Twitter журналиста, который после его ареста ведут сотрудники «Медиазоны».

«Смирнов передает, что в камере этой «адские условия». Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От ОНК в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил», — следует из сообщения в Twitter журналиста.

Ранее Смирнову запретили прогулки и перевели в «одиночку» из-за несогласованной акции во дворе спецприемника.

Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за репост в Twitter шутки о самом себе. Полиция сочла это за призыв выйти на митинг. В понедельник Мосгорсуд сократил срок административного ареста для журналиста до 15 суток.

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Комментарии (18)

chip1
Зато свои воры в комфорте ата-та от деда получают, Васильева дома клипы записывала, а Сердюкова только пожурили, за миллиарды сворованного у минобороны...
Igor_VS
Могут бить дубинками. А могут и так.
265050772
ломает?
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