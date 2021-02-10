Арестованному главреду «Медиазоны» и его сокамерникам запретили прогулки из-за несогласованной акции во дворе спецприёмника

По словам Нестеровой, ей позвонил Даниил — сокамерник Смирнова и администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова — и рассказал, что их лишили прогулки «за то, что вчера устроили на прогулке несогласованную акцию».

В сахаровском спецприёмнике главному редактору «Медиазоны» запретили прогулки, а администратора «Протестного МГУ» перевели в «одиночку». Об этом 10 февраля сообщает «Медиазона» со ссылкой на журналистку Елизавету Нестерову, координирующую передачи в центр временного содержания граждан.

После этого в камеру «ворвался второй спецполк, положил Иванова лицом в пол, заковал в наручники и увёл составлять протокол по 19.3 [КоАП]». Иванова перевели в одиночную камеру.



Видео несогласованной акции журналистам прислал читатель «ОВД-Инфо». На кадрах несколько десятков мужчин во дворе спецприёмника держат в руках плакаты и нелестно отзываются о президенте. Вероятно, именно это собрание стало причиной запрета прогулок.



Главреда «Медиазоны» арестовали на 25 суток за репост в Twitter шутки о самом себе. Полиция сочла это за призыв выйти на митинг. В понедельник Мосгорсуд сократил срок административного ареста для журналиста до 15 суток.

