Переоценили как организатора. Мосгорсуд сократил наказание арестованному за ретвит главреду «Медиазоны»

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов не смог убедить Мосгорсуд в том, что ретвитнул шутку о самом себе, а не призыв на акцию. Судья счёл, что чужой пост в ленте твиттера на 25 суток не тянет, но всё равно делает журналиста организатором протеста.
Как сообщает пресс-служба Московского городского суда, 8 февраля суд рассмотрел апелляционную жалобу Смирнова изменил постановление первой инстанции, но только в части наказания. Срок административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга сократили с 25 до 15 суток.
«Мосгорсуд находит, что в суде первой инстанции не учли роль Смирнова в организации акции и его работу журналистом. В итоге судья сокращает срок ареста до 15 суток», — пишет «Медиазона».
На заседании главред издания безуспешно пытался объяснить, что ретвит не означает одобрение, а чужой пост, который полиция и Тверской райсуд посчитали призывом, появился в его ленте в твиттере, поскольку он нашёл смешной шутку о собственном сходстве с солистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. На фото музыканта были указаны дата и время предстоящей акции.