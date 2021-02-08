Переоценили как организатора. Мосгорсуд сократил наказание арестованному за ретвит главреду «Медиазоны»

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов не смог убедить Мосгорсуд в том, что ретвитнул шутку о самом себе, а не призыв на акцию. Судья счёл, что чужой пост в ленте твиттера на 25 суток не тянет, но всё равно делает журналиста организатором протеста.



Как сообщает пресс-служба Московского городского суда, 8 февраля суд рассмотрел апелляционную жалобу Смирнова изменил постановление первой инстанции, но только в части наказания. Срок административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга сократили с 25 до 15 суток.