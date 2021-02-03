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Главред «Медиазоны» арестован на 25 суток. Призыв на акцию за Навального нашли в шутке о самом себе

Тверской районный суд Москвы не понял юмора главного редактора издания «Медиазона», который ретвитнул шутку о самом себе. Сергея Смирнова сочли мастером завуалированного призыва и отправили под административный арест.

Как сообщает адвокат «Апологии протеста» Фёдор Сирош, в спецприёмник Смирнова определили на 25 суток. Это ненамного ниже верхней планки, предусмотренной частью 8 статьи 20.2 КоАП. Повторным нарушением порядка проведения митинга стал пост в «Твиттере», в котором пользователь заметил сходство Смирнова с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим протест 23 января.

Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы
Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы

Главред «Медиазоны», который регулярно показывает своих «двойников», ретвитнул запись 20 января. На фото Спирина было указано время проведения акции 23-го числа. Полиция увидела в этом призыв к участию, журналиста задержали перед второй акцией, 30 января.

«Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — заявил Смирнов в суде, объясняя, что ретвит не означает одобрение, но суд не убедил.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Акции поддержки проходили в городах России 23 и 31 января, также несогласные вышли на улицы после решения суда.

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Комментарии (13)

Jot
"Зима выдалась небывало длинной. Старейшины Города объявили указом наступление нового, третьего по счету декабря..."
Antipode
Ошибкой было Горбачевское нежелание к "охоте на ведьм". Таких судей надо будет люстрировать. Все имена известны. Тут за забрало не спрячешься. Судья судящий не по закону а по понятиям, должен быть лишен права на профессию. Это как врач нарушивший клятву Гиппократа. Зависимый или независимый-не имеет значение. Уже пошли отставки и самоотводы. Это хороший знак.
265015791
Олингвистическом анализе что то ничего не сказано, без него произвол.
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