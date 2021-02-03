Тверской районный суд Москвы не понял юмора главного редактора издания «Медиазона», который ретвитнул шутку о самом себе. Сергея Смирнова сочли мастером завуалированного призыва и отправили под административный арест.
Как сообщает адвокат «Апологии протеста» Фёдор Сирош, в спецприёмник Смирнова определили на 25 суток. Это ненамного ниже верхней планки, предусмотренной частью 8 статьи 20.2 КоАП. Повторным нарушением порядка проведения митинга стал пост в «Твиттере», в котором пользователь заметил сходство Смирнова с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим протест 23 января.
Главред «Медиазоны», который регулярно показывает своих «двойников», ретвитнул запись 20 января. На фото Спирина было указано время проведения акции 23-го числа. Полиция увидела в этом призыв к участию, журналиста задержали перед второй акцией, 30 января.
Что с тобой сделал русский рок, парень? pic.twitter.com/Vg3t5MzL2g— Смирнов (@sssmirnov) February 3, 2021
«Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — заявил Смирнов в суде, объясняя, что ретвит не означает одобрение, но суд не убедил.