Тверской районный суд Москвы не понял юмора главного редактора издания «Медиазона», который ретвитнул шутку о самом себе. Сергея Смирнова сочли мастером завуалированного призыва и отправили под административный арест.



Как сообщает адвокат «Апологии протеста» Фёдор Сирош, в спецприёмник Смирнова определили на 25 суток. Это ненамного ниже верхней планки, предусмотренной частью 8 статьи 20.2 КоАП. Повторным нарушением порядка проведения митинга стал пост в «Твиттере», в котором пользователь заметил сходство Смирнова с вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим протест 23 января.