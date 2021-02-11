Чиновники обязали нефтяников отправлять на биржу больше бензина, чтобы избежать дефицита в регионах

Как 11 февраля сообщают в ФАС, обязательные объемы продажи бензина, как и керосина, увеличились с 10 до 11%, дизельного топлива — с 6 до 7,5%, сжиженного углеводородного газа — с 5 до 7,5%, мазута — с 2 до 3%. Это одна из мер госрегулирования, направленного на снижение цен и ликвидацию дефицита топлива на внутреннем рынке.

Минюст зарегистрировал поправки в совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минэнерго о нормативах обязательной продажи топлива на бирже. Теперь нефтяники обязаны отправлять на торговую площадку больше топлива.

Глава «Нефтяного клуба СПб» Олег Ашихмин назвал это решение одним из элементов комплексной работы по стабилизации ситуации в отрасли. «Этого изменения мы добивались больше года. Это серьезный шаг. Жаль, что такие шаги делают не на опережение, а когда грянет очередная критическая ситуация», — сказал он «Фонтанке».

В первый торговый день 2021 года цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) увеличилась на 2,4%. Чтобы вырасти настолько, ценам на АЗС понадобился весь прошлый год. Торгующихся объемов 11 января хватило лишь на пятую часть заявок. Игроки рынка предупредили о дефиците топлива и росте розничных цен вслед за оптовыми.

Проблему обсудили на заседании при Минэнерго. Как сообщала «Фонтанка», его участники решили, что российские нефтяные компании должны нарастить объем нефтепродуктов, продаваемых через СПбМТСБ.

Биржевая цена на АИ-95, отметившись 21 января на пике в 57 656 рублей за тонну, пошла на спад и стабилизировалась в районе 56 148 рублей за тонну. После этого она совершила небольшой скачок 3 февраля, но сейчас возвращается к прежнему уровню. По данным на 11 февраля, цена тонны бензина АИ-95 снизилась до 56 319 рублей. Объем торгов составил 287,7 млн рублей или 5,5 тыс. тонн. Цена АИ-92 менялась примерно по той же траектории. На торгах в четверг она составила 55 791 рублей за тонну при объеме торгов в 374 млн рублей или 7,2 тыс. тонн.