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За первый день торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже котировки АИ-95 выросли на 2,41% до 53 864 рублей за тонну. Если переводить в более привычные единицы, выходит примерно 40,4 рубля за литр. В эту цену, соответственно, не включены расходы на доставку до АЗС, накладные расходы оператора, а также его маржа и доля оптового трейдера. По сравнению с уровнем месячной давности, рост еще более внушительный — 11,15%. Это означает, что при почти неизменных ценах в рознице (за декабрь в среднем по стране цены выросли на 7–13 копеек), прибыль операторов АЗС резко падает. И если для вертикально-интегрированных компаний такая ситуация пока не критична, то независимым операторам пора начинать беспокоиться; а вслед за ними — транспортным компаниям, которые всегда чутко реагируют на подорожание топлива, а также обычным водителям.



Фото: скриншот с сайта spimex.com Фото: скриншот с сайта spimex.com

Пока эксперты предлагают не паниковать, а чиновники заявляют, что пристально следят за ситуацией. Однако макроэкономические факторы могут поколебать прежние договоренности — писанные и неписанные — о том, что бензин не может дорожать больше, чем уровень инфляции.

«Не все сегодня смогли купить те объемы, на которые рассчитывали, соответственно, и цены оказались выше запланированного. У одних участников торгов из пяти заявок исполнено всего две. В Иркутске, рассказывают, вообще смогли только один-два вагона купить. Мы ожидаем, что такая же чехарда продлится еще дней пять», — говорит глава Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.

«Соотношение предложения к спросу было сегодня 1:5. Сейчас многие пополняют запасы, которые расходовались в выходные дни. А когда они падают ниже определенного уровня, это создает давление на цены», — делится с «Фонтанкой» своими наблюдениями за ситуацией на бирже один из участников рынка.

На то, что ситуация действительно тревожна, указывает необычно быстрая реакция властей. В предыдущие периоды резкого роста биржевых цен отраслевому сообществу приходилось приложить немало усилий, чтобы достучаться до чиновников со своей бедой. На этот же раз сигнал был подан практически сразу после начала торгов, когда уже стало понятно, по какому они будут развиваться сценарию.



«Правительство и Минэнерго держат на особом контроле ситуацию с ценами на топливо как оптовом, так и розничном рынках», — цитирует вице-премьера Александра Новака Российская газета в понедельник, 11 января. По его словам, действующие меры госрегулирования позволяют сдерживать рост розничных цен на бензин в пределах инфляции (по итогам прошлого года — 4,9%, прогноз ЦБ на 2021 год — 4%). Однако и такой рост на практике добавит «лишние» 2 рубля к сегодняшним цифрам.

«В панику пока никто не впадает», — констатирует Олег Ашихмин. Другой авторитетный участник оптового рынка топлива напоминает: «Розничные цены корректируются окриком. Мы же в России живем». Можно вспомнить, что 80% рынка АЗС в Петербурге контролируется вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, которые сильно зависят от государства и основные деньги зарабатывают в оптовом сегменте, а не в рознице.

Вместе с тем эксперты указывают на то, что меры, о которых говорит Новак, пока во многом стимулируют как раз обратные процессы. Во-первых, с 1 января в среднем на 4% увеличился акциз, доля которого в конечной цене топлива достигает четверти. Кроме того, с января 2021 года завершается налоговый маневр, а значит — снижается и экспортная пошлина. А при нынешней относительно высокой цене на нефть на мировых рынках это приводит к тому, что экспорт бензина становится для нефтекомпаний более выгодным, чем продажа на внутреннем рынке. К тому же действующие сейчас механизмы демпфера цен, которые, казалось бы, должны стимулировать нефтяников продавать топливо внутри страны, работают так, что они не получают от государства деньги, а наоборот, платят, отмечают эксперты.



Сухие цифры статистики это подтверждают: бензина у нас в стране производится все больше (+2,6%, согласно последней оперативной сводке), а на внутренний рынок попадает все меньше: минус 2,2%. Во многом именно в росте экспортного паритета, который сложился к началу января, эксперты видят основную причину дефицита топлива и, как следствие, роста его стоимости на бирже.

Однако одномоментно этот скачок не приведет к радикальной смене цен на стелах АЗС. В предыдущие похожие кризисные моменты всегда была двух-трехнедельная задержка, когда распродавались запасы, купленные по старым ценам. Плюс скажется инертность основных игроков, которые не всегда готовы из коммерческих соображений идти на конфликт с властями и нарушать негласное правило о сдерживании стоимости бензина. Так что если топливо для обычных петербуржцев и подорожает, это случится не раньше февраля, прогнозируют эксперты отрасли.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

