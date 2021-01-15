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Как рассказал «Фонтанке» 15 января Олег Ашихмин, глава «Нефтяного клуба СПб», в минувший четверг состоялось заседание штаба при Минэнерго РФ, на котором было принято решение, что российские нефтяные компании должны со следующей недели нарастить объем нефтепродуктов, продаваемых через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу.

Объем торгов на ней не так уж велик в масштабах рынка, к примеру, в пятницу были заключены сделки на 16,2 тыс. тонн АИ-92 и 10,2 тыс. тонн АИ-95, а разных видов дизтоплива — 38 тысяч. Обычно участники рынка подчеркивают не очень большое влияние рыночных котировок на реальные цены в оптовом сегменте. Однако, для сравнения, весь Петербург и Ленобласть ежедневно потребляют лишь около 11,5 тыс тонн всех видов топлива в сутки. Так что называть торгуемые на СПбМТСБ объемы совсем ничтожными, не стоит.



Как ранее сообщала «Фонтанка», первые торги после длинных выходных 11 января ознаменовались резким скачком котировок. Участники рынка связывали рост с дефицитом предложения — в первую торговую сессию удалось удовлетворить лишь каждую пятую заявку. В последующие дни, по крайней мере, петербургский региональный индекс неизменно рос. Так, если рост цены АИ-92 11 января составил 2,5% к закрытию в последний день торгов декабря, то за неделю она увеличилась еще на 3% (до 54 814 рублей за тонну). При этом, как отмечают участники рынка, по Аи-92 и особенно по зимнему дизтопливу в пятницу все еще отмечался аномально низкий объем торгов, вызванный именно нехваткой предложения.

«На прошедшем заседании штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов обсуждался ход биржевых торгов за прошедший период, а также рекомендации ФАС России и Минэнерго России относительно снабжения внутреннего рынка», — подтвердили «Фонтанке» в министерстве в пятницу вечером. Представители ведомства подчеркнули, что в соответствии с законодательством РФ, цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию.



«Вместе с тем регуляторами рынка ведется систематическое отслеживание актуальной ситуации, в том числе работа демпферного механизма, который обеспечивает эффективное сглаживание от влияния мировых цен на нефть на перерабатывающую промышленность России и позволяет поддерживать цены на моторные топлива в России относительно стабильными вне зависимости от уровня мировых цен на энергоносители. Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции», — заверили «Фонтанку» в минэнерго.

По данным Олега Ашихмина, сформулированное в четверг в ходе заседания в Минэнерго требование к вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) заключалось в восстановлении остатков топлива на их нефтебазах до уровня не меньше, чем было в январе 2020 года — 1,49 млн тонн. Сейчас, по оперативным данным, на нефтебазах ВИНКов всего 1,22 млн тонн, сообщил Олег Ашихмин. Показатель остатков топлива принципиально важен для биржевых торгов, так как именно из этого объема формируется предложение на бирже.



Причина в сокращении запасов у нефтяных компаний видится трейдерам в мировой конъюнктуре: продавать за границу топливо сейчас гораздо выгоднее, чем на внутреннем рынке. Так, разница между биржевыми котировками на СПбМТСБ и показателем Netback (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины) на этой неделе достигали 2,4 тыс. рублей за тонну по Аи-92 и 3 тысяч — по АИ-95.

Стоит отметить, что требование к повышению остатков действительно пока не оформлено в конкретный документ. Трейдеры объясняют, что появление такой официальной бумаги указывало бы на конкретных виновных в росте биржевых котировок. А власти стремятся сейчас, наоборот, сгладить ситуацию и договориться с нефтяниками по-хорошему. А в договороспособности российских госкомпаний сомневаться не приходится.

На ситуацию на топливном рынке уже отреагировала Федеральная антимонопольная. По данным службы, рост цен на бирже был вызван повышенным спросом, вызванный необходимостью пополнения запасов после «длинных» праздников. Правда, и отрицать очевидное падение спроса антимонопольщики не стали. «При этом ФАС России в настоящее время не видит предпосылок для роста цен выше инфляции в розничном сегменте рынка. Касательно оптового сегмента рынка ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже», — говорится в пятничном заявлении службы.



Сами нефтяные компании призывают не драматизировать ситуацию. Как подчеркнул «Фонтанке» представитель одной из крупнейших в стране ВИНК, никаких конкретных документально оформленных директив по немедленному наращиванию объемов, торгующихся на бирже, по итогам четвергового совещания в Минэнерго все же не было принято. Повышенный спрос и рост цен нефтяники также связывают с необходимостью трейдеров пополнять свои запасы после праздников и обращают внимание на то, что нынешнее положение дел на бирже пока далеко от панического: уровень цен еще даже не достиг пиковых показателей прошлого года, наблюдавшихся в июне.

Котировки на СПбМТСБ на розничный рынок влияют лишь косвенно. Основной объем оптовых закупок операторами АЗС проводится все же вне биржи, а ВИНКи, оперирующие розничными сетями, и вовсе имеют весьма сложную формулу формирования внутри холдинга конечной розничной цены. Тем не менее, в четверг Росстат обнародовал данные о росте потребительских цен на бензин: за две недели с 28 декабря по 11 января они подскочили в среднем по стране на 0,4% (+21 копейка). Согласно действовавшему ранее официально, а сейчас «джентельменскому» соглашению между нефтяниками и правительством, в среднем по году розничные цены на топливо не могут расти больше, чем уровень инфляции, которая прогнозируется в 2021 году примерно в 4%. И то, что всего за 10 дней января этот лимит был выбран сразу на 10%, вероятно, можно считать неприятным симптомом, который власти, впрочем, намерены держать под контролем.