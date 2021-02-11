Полицейские спасли сбежавшего из детсада золотого фазана в Тюменской области. Замерзшую птицу нашли на дороге

Сотрудники патрульно-постовой службы в Тюменской области спасли от гибели золотого фазана. Птица сбежала из живого уголка детского сада, и сотрудники искали ее уже неделю.
Как сообщает 11 февраля пресс-служба МВД РФ, около 6:00 часов утра сотрудники ППС города Ишима во время патрулирования заметили крупную птицу яркого окраса, лежащую на проезжей части. Птица оказалась живой, но сильно замерзла, что неудивительно — температура воздуха в последние дни опускалась до минус 25 градусов. Полицейские отнесли ее в дежурную часть, отогрели, накормили и передали Ишимской станции юных натуралистов.
Выяснилось, что правоохранители нашли золотого фазана, которого содержали в живом уголке местного детского сада. Птица жила в специально оборудованном на улице фазанарии, а неделю назад во время кормления выбежала из клетки и перелетела через забор. Сотрудники детсада все это время искали питомца и уже начали терять надежду. Фазана уже вернули в детский сад.