Полицейские спасли сбежавшего из детсада золотого фазана в Тюменской области. Замерзшую птицу нашли на дороге

Сотрудники патрульно-постовой службы в Тюменской области спасли от гибели золотого фазана. Птица сбежала из живого уголка детского сада, и сотрудники искали ее уже неделю.



Как сообщает 11 февраля пресс-служба МВД РФ, около 6:00 часов утра сотрудники ППС города Ишима во время патрулирования заметили крупную птицу яркого окраса, лежащую на проезжей части. Птица оказалась живой, но сильно замерзла, что неудивительно — температура воздуха в последние дни опускалась до минус 25 градусов. Полицейские отнесли ее в дежурную часть, отогрели, накормили и передали Ишимской станции юных натуралистов.