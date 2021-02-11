Труба с холодной водой дала течь на набережной Мойки и отправила водителей в объезд

Движение по одной из набережных в центре Петербурга днем 11 февраля оказалось перекрыто из-за коммунальной аварии. На месте работают специалисты, а водителям рекомендуют выбирать другой маршрут.



Как сообщает «Дорожный инспектор», из-за вытекания холодной воды перекрыли движение на участке набережной реки Мойки от Кирпичного переулка до Гороховой улицы.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили, что к ним поступила заявка о вытекании на набережной Мойки. В 15:50 на место прибыли аварийные бригады, которые обнаружили течь на трубе диаметром 150 мм. Сейчас там ведутся работы по устранению вытекания.