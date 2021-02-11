Коронавирус мог начать распространение раньше декабря 2019 года. Уже осенью в Китае были 90 человек с похожими симптомами

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили вероятность того, что коронавирус начал распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале вспышки. Об этом 11 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В публикации со ссылкой на экспертов отмечается, что уже в октябре 2019 года в центральной части Китая были госпитализированы около 90 человек с симптомами, похожими на ковидные. Примерно у 60 из них позже взяли анализы на антитела, но следов заражения коронавирусом не нашли. Однако эксперты ВОЗ считают, что за время, прошедшее от болезни до теста, содержание антител могло снизиться до неуловимого показателя.