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Коронавирус мог начать распространение раньше декабря 2019 года. Уже осенью в Китае были 90 человек с похожими симптомами

Эксперты Всемирной организации здравоохранения допустили вероятность того, что коронавирус начал распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале вспышки. Об этом 11 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

В публикации со ссылкой на экспертов отмечается, что уже в октябре 2019 года в центральной части Китая были госпитализированы около 90 человек с симптомами, похожими на ковидные. Примерно у 60 из них позже взяли анализы на антитела, но следов заражения коронавирусом не нашли. Однако эксперты ВОЗ считают, что за время, прошедшее от болезни до теста, содержание антител могло снизиться до неуловимого показателя.

Глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования. Эксперты призвали власти Китая провести более обширные анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй.

При этом ранее в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР заявляли, что доказательств распространения COVID-19 в Ухане до декабря 2019 года нет.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы «утечке» вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань», а также центр по контролю и профилактике заболеваний.

Во вторник эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

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