Фестиваль «Монокль» покажет лучшие моноспектакли петербургских актеров

Первый блок показов XIII Международного фестиваля «Монокль» пройдет на сценах городских театров с 11 по 22 февраля. В его программу вошли 12 моноспектаклей петербургских актеров. По словам организаторов, в этом году фестиваль получил рекордное число заявок на участие — в отборе участвовало 183 спектакля. Вторая, «международная» часть смотра пройдет со 2 по 9 марта.

Фестиваль начнется 11 февраля с премьеры этого сезона «Сектора Газа» (16+), совместного проекта театра «ЦЕХЪ» и Театра-фестиваля «Балтийский дом». Режиссер Анатолий Праудин, актер Виктор Бугаков и художник Игорь Каневский несколько месяцев провели в зоне вооруженного конфликта, работая волонтерами на границе с Палестиной, и результатом этой экспедиции стало документальное высказывание о жизни в тени войны.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Герой спектакля «Петербургская повесть, или Тень императора» (16+) (постановка Александра Стависского) — актер, которому из-за потери работы приходится играть Петра Первого на улицах Петербурга для развлечения туристов. Увидеть авторский проект актера Андрея Балашова, в котором история персонажа плотно вплетена в мифологию города, можно будет 12 февраля.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







13 февраля пройдет показ спектакля Александринского театра «Записки нервного капельдинера» (16+). Корифей Александринки Игорь Волков в этой работе выступил и актером, и режиссером, и драматургом, создав инсценировку по мотивам рассказов Михаила Зощенко. «Маленький человек» Василий Былинкин по воле случая становится капельдинером театра на площади Островского. Фрагменты ироничных юморесок и обстоятельства нелегкого капельдинерского труда искусно сочетаются с рефлексией артиста о воплощенных им персонажах.

В тот же день Дмитрий Поднозов сыграет спектакль театра «Особняк» «LЁD» (16+), в основу которого легли идеи феноменологического учения Чарльза Пирса. Эта постановка стремится освободить мозг зрителей от гнета мыслей и, возможно, показать, что их важность была преувеличена. Режиссер — Алексей Образцов.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Еще один спектакль на «петербургскую» тему — «Ленинградский дворик» (6+) театра «Конфитюр» — пройдет 14 февраля. В судьбах жителей одного двора развернется картина целой эпохи и целой страны. Для актрисы Натальи Дондик и режиссера Дениса Соколова сюжет постановки стал поводом поговорить о важности связи между поколениями и знания своих корней.

В тот же день режиссер и актер Игорь Ларин (театр «Монплезир») в спектакле «Записки покойника» (16+) отважно сыграет всех персонажей «Театрального романа» Михаила Булгакова. Текст, созданный писателем по мотивам собственного опыта работы в Художественном театре Станиславского и Немировича-Данченко, стал основой для исследования магической силы театра и поиска ответа на вопрос о смысле жизни художника, вере и предназначении.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Продолжится фестиваль 16 февраля постановкой театра Поколений «Неслучайный попутчик» (12+) по мотивам рассказов Тоона Теллегена, за парадоксальные художественные образы заслужившего в России прозвище «нидерландского Хармса». Сюжет моноспектакля актрисы Татьяны Шуклиной (режиссер Максим Карнаухов) — это рассказы дедушки автора, покинувшего Россию после революции, полные воспоминаний, которые становятся ниточкой для связи с прошлым и надежды на возвращение.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







17 февраля Ася Ширшина и Дарина Образцова сыграют в спектакле Алексея Янковского «Суад. Жить заново» (18+). Суад, героиня романа «Сожженная заживо», выжила после попытки убийства чести. Ее история, история любви, насилия, тяжелейших испытаний и великой силы духа, воплотилась в форме спектакля-концерта, в котором энергия известных музыкальных хитов становится не менее важной силой, чем драматическое действие.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







«Ахиллес» — посвящение актрисы Юлии Лашмановой ее отцу Алексею Лашманову, заслуженному тренеру РФ и призеру Паралимпийских игр 1992 года. Родившись «не таким», как все, он сумел пройти путь от маленькой деревни в Забайкалье до олимпийского стадиона и пьедестала победы. Спектакль покажут 18 февраля. (16+)



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







19 февраля зрители фестиваля снова увидят Асю Ширшину в постановке Алексея Янковского «Концерт по заявкам» (Театральная мастерская «АСБ»). Пьеса Франца Ксавера Кретца известна тем, что в ней нет ни одной реплики, только ремарки о действиях героини, на первый взгляд будничных, но раскрывающих логику внутренних переживаний, которые вынуждают ее решиться на радикальный шаг. Повседневные дела, которыми занята фройлен Раш, рифмуются с потоком музыки из радиоприемника, создавая содержательный диалог без единого слова из уст актрисы. (18+)



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Спектакль проекта Fuck up theatre «Небесная соль» (18+) по мотивам рассказа Ильи Масодова представляет собой своеобразную, в постмодернистском духе, рефлексию об эпохе советского. В постановке Николая Русского Анна Донченко играет стареющую учительницу музыки, но происходящее совсем не вяжется с привычным образом интеллигентной женщины с нотами в руках. Советский антураж становится пространством для событий мифологического масштаба.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Завершится программа фестиваля 21 февраля спектаклем Театра им. Ленсовета «Следы материнских морей» (12+) (режиссер Екатерина Максимова). Повесть Марины Цветаевой «Мать и музыка» посвящена ее матери, выдающейся пианистке, и раскрывает истоки поэтического таланта самой Цветаевой. Актриса Марианна Коробейникова существует в пространстве, наполненном необычными персонажами и насыщенными визуальными образами. А правит всем музыка и бунтарский дух Марины Цветаевой.



Фото: пресс-служба Театра-фестиваля «Балтийский дом» Поделиться Поделиться







Подробности расписания смотрите на сайте фестиваля. Алёна Палатченко

