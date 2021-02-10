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В Петербурге выносят похоронку. Обыск идет даже в кабинете президента ассоциации отрасли Валерия Ларькина

Следственный комитет проводит серию обысков, связанных одним делом и известными структурами похоронного бизнеса Петербурга. «Фонтанка» дает первую информацию.

По информации нашего издания, утром 10 февраля Следственный комитет Петербурга и Управление экономической безопасности ГУ МВД зашли в ряд крупных коммерческих организаций, занимающихся похоронным бизнесом. Так, гости испортили настроение президенту Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерию Ларькину на улице Достоевского, 9. Обыск коснулся и офиса ассоциации на 1-й Советской, 8, помещений «Похоронного дома» бюро ритуальных услуг на Константиновской, 6, в Петергофе, офиса ООО «Похоронного дома» в Кронштадте и вновь кабинетов Ассоциации предприятий похоронной отрасли на Большом Сампсониевском, 68, в бизнес-центре «Выборгская застава». Всего же полицейские потревожили 15 адресов.

По данным нашего издания, все мероприятия проходят по уголовному делу, возбужденному по части третьей статьи 160 УК — «Присвоение и растрата с использованием своего служебного положения».

По словам нашего собеседника в ГУ МВД, на данный момент задержан один человек, но «его фамилия вам ничего не скажет».

— Формально само уголовное дело возбуждено по небольшому эпизоду, но оперативники, если можно так сказать, «бюджетно-социального» отдела долго наблюдали за этим сектором рынка, поэтому и пришли к столь именитым в похоронке персонам, — объяснил сотрудник.

О том, как в Петербурге разворачивается передел рынка похоронных услуг, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Виктор-1
Давно пора навести здесь порядок железной рукой. Сколько можно глумиться над похоронами...

Не раз сталкивался с этими вымогателями, с удовольствием пообщаюсь, если у оперов вопросы будут.
Яхта
Москвичи похоронку под себя забирают
264653831
придут новые хозяева и цены возрастут.
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