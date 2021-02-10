В Петербурге выносят похоронку. Обыск идет даже в кабинете президента ассоциации отрасли Валерия Ларькина

По информации нашего издания, утром 10 февраля Следственный комитет Петербурга и Управление экономической безопасности ГУ МВД зашли в ряд крупных коммерческих организаций, занимающихся похоронным бизнесом. Так, гости испортили настроение президенту Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Валерию Ларькину на улице Достоевского, 9. Обыск коснулся и офиса ассоциации на 1-й Советской, 8, помещений «Похоронного дома» бюро ритуальных услуг на Константиновской, 6, в Петергофе, офиса ООО «Похоронного дома» в Кронштадте и вновь кабинетов Ассоциации предприятий похоронной отрасли на Большом Сампсониевском, 68, в бизнес-центре «Выборгская застава». Всего же полицейские потревожили 15 адресов.

По данным нашего издания, все мероприятия проходят по уголовному делу, возбужденному по части третьей статьи 160 УК — «Присвоение и растрата с использованием своего служебного положения».



По словам нашего собеседника в ГУ МВД, на данный момент задержан один человек, но «его фамилия вам ничего не скажет».



— Формально само уголовное дело возбуждено по небольшому эпизоду, но оперативники, если можно так сказать, «бюджетно-социального» отдела долго наблюдали за этим сектором рынка, поэтому и пришли к столь именитым в похоронке персонам, — объяснил сотрудник.



О том, как в Петербурге разворачивается передел рынка похоронных услуг, читайте в материале «Фонтанки».