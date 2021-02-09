Стало известно, кто возглавит «Гоголь-центр» после Серебренникова. Документ утек в Сеть

Контракт режиссера будет действовать с 26 февраля 2021 года по 4 июня 2022 года. Назначение не было неожиданным: фамилия Аграновича называлась в кулуарах еще несколько дней назад и не встретила отторжения в культурной среде (насколько это возможно при непродлении контракта Кирилла Серебренникова). Кроме того, Агранович был соведущим уходящего худрука на прощальном вечере.

50-летний Алексей Агранович — актер, режиссер, продюсер, сын известного советского кинооператора Михаила Аграновича. Учился во ВГИКе на актерском курсе Альберта Филозова и Армена Джигарханяна, проводил концерты группы «ДДТ» как их представитель в Москве, работал на телевидении. Его самая известная роль в кино — Борис Аркадьев, главный герой фильма «Юморист» Михаила Идова. За нее он был удостоен приза гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» в номинации «Лучшая мужская роль». Номинировался на «Золотую маску» за роли в театре (как раз таки в спектаклях «Гоголь-центра»), ставил и продюсировал ключевые церемонии и шоу, в том числе открытия и закрытия ММКФ, «Кинотавра», «Золотого орла», премии Кандинского и многие другие мероприятия.



Официально о непродлении контракта Кирилла Серебренникова стало известно 9 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, как оценивают в Кремле творчество уходящего худрука «Гоголь-центра», добавив, что «талантливый режиссёр всегда найдёт себе новые контракты». Ранее за Кирилла Серебренникова вступилась Ассоциация театральных критиков. «"Гоголь-центр" невозможен без Серебренникова», «Москва-2020 невозможна без "Гоголь-центра"», — убеждали они.

