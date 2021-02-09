Кирилла Серебренникова попросили забрать уведомление об истечении трудового договора. Он написал напутствие

Режиссер Кирилл Серебренников, продлить контракт которому просила Ассоциация театральных критиков, выложил прощальный пост в инстаграме. В нем он разместил снимок письма, полученного из московского департамента культуры: режиссера попросили получить «на бумажном носителе» уведомление об истечении действия трудового договора в качестве худрука «Гоголь-центра», напомнив, что срок контракта истекает 25 февраля.



«Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах, — написал в соцсети Серебренников. — «Гоголь-центр» как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь».

