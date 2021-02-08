«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Ассоциация театральных критиков вступилась за режиссера

Ассоциация театральных критиков обратилась с открытым письмом к министру правительства Москвы, руководителю городского департамента культуры Александру Кибовскому. В нем по результатам общего собрания критики попросили его вновь предложить Кириллу Серебренникову, у которого 25 февраля заканчивается контракт, руководство «Гоголь-центром».

«Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать: «Гоголь-центр», созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра, — говорится в письме, опубликованном 7 февраля. — В «Гоголь-центре» сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но прежде всего это авторский театр. «Гоголь-центр» Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, «Современником» Ефремова и «Таганкой» Любимова, «Ленкомом» Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина. Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо. Так случилось с «Таганкой» без Юрия Любимова, со Школой драматического искусства без Анатолия Васильева».

