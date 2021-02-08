FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -12
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова. Ассоциация театральных критиков вступилась за режиссера

Ассоциация театральных критиков обратилась с открытым письмом к министру правительства Москвы, руководителю городского департамента культуры Александру Кибовскому. В нем по результатам общего собрания критики попросили его вновь предложить Кириллу Серебренникову, у которого 25 февраля заканчивается контракт, руководство «Гоголь-центром».

«Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать: «Гоголь-центр», созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра, — говорится в письме, опубликованном 7 февраля. — В «Гоголь-центре» сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но прежде всего это авторский театр. «Гоголь-центр» Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, «Современником» Ефремова и «Таганкой» Любимова, «Ленкомом» Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина. Увы, история учит нас, что авторские театры без своих создателей быстро перерождаются, теряя свое неповторимое лицо. Так случилось с «Таганкой» без Юрия Любимова, со Школой драматического искусства без Анатолия Васильева».

Критики уверены: «Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова», «Москва 2020 невозможна без «Гоголь-центра».

Напомним, на прошлой неделе СМИ узнали о том, что столичные власти не намерены продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Сам режиссер в речи, которую многие назвали прощальной, выдал список того, что ему удалось за восемь с половиной лет вместе с этим театром. В частности, им удалось, по его словам, сделать 60 спектаклей, побывать в 35 турах и прославиться на весь мир, принять миллион посетителей и заработать миллиард на продаже билетов, «попасть в историю — и в историю страны, и в историю театра» и многое другое.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

SSGHQ
Во первых нет такого режиссера Серебренникова. Есть блатной из Ростова-папы, возомнивший себя великим режиссером. Ему без всяких оснований выделялись огромные! деньги. Поссорились и вышвырнули фраера. Что замечательно
Во вторых, мало того, что выдвинули бездаря, так его еще со Станиславским сравнивают. И делает это та же тусовка бездарей. Все эту шушеру (Серебренникова, публику из журнала Театр) выдвинул Мединский.
Если этих бездарей не будет в культуре - она от этого выиграет!
SNOW
«Гоголь-центр» невозможен без Серебренникова», «Москва 2020 невозможна без «Гоголь-центра», "Единая Россия невозможна без Москвы" "Россия невозможна без Путина"
Bobr Dobr
Может он и не вор, возможно не бездарь .
Определить жалованье 25 000 руб - пусть работает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний