СМИ: Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра» в конце февраля

ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщает о том, что департамент культуры столицы не будет продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Сам режиссер 2 февраля на дне рождения театра сказал о том, что его контракт истекает 20 февраля, и поблагодарил коллег за 8,5 лет счастья.
Информацию об истечении контракта ТАСС, как пишет агентство 3 февраля, режиссер подтвердил в разговоре с корреспондентом, но от дальнейших комментариев отказался.
«За эти годы в театре на Казакова, 8, произошло множество событий, его посетили сотни тысяч зрителей, мы заработали немало денег, а аншлаги стали постоянным явлением. Число зрителей, посетивших «Гоголь-центр» за 8 лет — примерно миллион человек», — цитирует слова худрука Серебренникова на дне рождения театра накануне «Афиша».
Кирилл Серебренников возглавил Московский драматический театр имени Гоголя в 2012 году, на его базе режиссер создал «Гоголь-центр».