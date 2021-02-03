СМИ: Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра» в конце февраля

ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщает о том, что департамент культуры столицы не будет продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Сам режиссер 2 февраля на дне рождения театра сказал о том, что его контракт истекает 20 февраля, и поблагодарил коллег за 8,5 лет счастья.



Информацию об истечении контракта ТАСС, как пишет агентство 3 февраля, режиссер подтвердил в разговоре с корреспондентом, но от дальнейших комментариев отказался.

