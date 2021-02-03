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СМИ: Серебренников покинет пост художественного руководителя «Гоголь-центра» в конце февраля

ТАСС со ссылкой на источник в правительстве Москвы сообщает о том, что департамент культуры столицы не будет продлевать контракт с художественным руководителем «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Сам режиссер 2 февраля на дне рождения театра сказал о том, что его контракт истекает 20 февраля, и поблагодарил коллег за 8,5 лет счастья.

Информацию об истечении контракта ТАСС, как пишет агентство 3 февраля, режиссер подтвердил в разговоре с корреспондентом, но от дальнейших комментариев отказался.

«За эти годы в театре на Казакова, 8, произошло множество событий, его посетили сотни тысяч зрителей, мы заработали немало денег, а аншлаги стали постоянным явлением. Число зрителей, посетивших «Гоголь-центр» за 8 лет — примерно миллион человек», — цитирует слова худрука Серебренникова на дне рождения театра накануне «Афиша».

Кирилл Серебренников возглавил Московский драматический театр имени Гоголя в 2012 году, на его базе режиссер создал «Гоголь-центр».

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы признал Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы условно по делу «Седьмой студии». По версии следствия, фигуранты дела похитили из бюджета 128 миллионов рублей, выделенные Минкультуры на театральный проект «Платформа». Серебренников вину не признал.

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Комментарии (1)

zelf
Мы уже раньше поняли, что для него это были годы счастья.
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