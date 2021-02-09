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Дмитрий Песков прокомментировал прекращение контракта Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 февраля прокомментировал журналистам позицию Кремля в отношении контракта режиссёра Кирилла Серебренникова как худрука «Гоголь-центра».

«Есть работодатель и есть принятый по найму режиссёр, — цитирует Пескова РИА Новости. — Если работа режиссёра устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссёр всегда найдёт себе новые контракты».

Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос о том, считают ли в Кремле Кирилла Серебренникова талантливым режиссёром, назвав это «не вопросом Кремля».

Напомним, ранее Кирилл Серебренников в инстаграме разместил снимок полученного письма от депкульта Москвы с просьбой забрать уведомление об истечении контракта.

«Театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей, — написал он. — Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы».

О том, что власти не намерены продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым, стало известно 3 февраля. Режиссёр поблагодарил коллег за восемь с половиной лет, проведённых вместе.

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Комментарии (3)

baddancer
Не понимаю. Почему, скажем, те лицедеи, кто так страдает под гнетом ПутинскогоКрвавагаРежыма демонстративно и с высоко поднятой головой просто не швырнут в лицо осатаневшей власти все те гонорары, которые были получены за участие в проектах с госфинансированием? Не понимаю...
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