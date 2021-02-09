Дмитрий Песков прокомментировал прекращение контракта Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 9 февраля прокомментировал журналистам позицию Кремля в отношении контракта режиссёра Кирилла Серебренникова как худрука «Гоголь-центра».



«Есть работодатель и есть принятый по найму режиссёр, — цитирует Пескова РИА Новости. — Если работа режиссёра устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссёр всегда найдёт себе новые контракты».



Пресс-секретарь президента также не стал отвечать на вопрос о том, считают ли в Кремле Кирилла Серебренникова талантливым режиссёром, назвав это «не вопросом Кремля».

