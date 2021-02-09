«Полшага в сумерки»: Петербуржцам покажут воплощенные в реальность детские страшилки

Выставка художников независимого объединения «КУБ» (художники Юрий Шишкин, Егор Субботин и Юрий Смирнов) обещает «образы-фантомы», аниме и смешение детского восприятия мира со взрослым.
«Полшага в сумерки» — погружение и чуть отстраненная интерпретация детских страшилок и впечатлений от них. Вы наверняка помните Черную Руку, Красное Пятно, Зелёные Пальцы, Жёлтые Глаза (вовсе не Джоан Роулинг придумала их для второй книги о Гарри Поттере). Это страшилки, которые, с одной стороны, и правда пугали, с другой — их рассказывали специально, добиваясь этих эмоций. Детские комиксы с такими страшилками всегда заходили на ура.
Вот и «КУБ» хочет не ввергнуть зрителя в атмосферу страха, а воссоздать ощущение волшебства окружающего мира. Когда скрип балконной двери или створки шкафа — знак от призрака, блеск дверной ручки — чей-то взгляд. Организаторы напоминают, что эти детские «чудовища» — «наивные и добрые внутри». Несколько лет художники кропотливо собирали образы таких детских страхов, оформляли фантазии в подобие комиксов и книжных иллюстраций. Так что проект обещает мощный ассоциативный ряд и чувство общности — за счёт схожих детских эмоций.
Выставка «Полшага в сумерки» пермской арт-группы «КУБ» пройдёт на 4-м этаже Выставочного крыла «Эрарты» с 10 февраля по 10 мая 2021 года.
6+
Анастасия Семенович