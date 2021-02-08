Минстрой хочет продлить жилищную госпрограмму на пять лет и получить еще три триллиона рублей. Иначе не закрыть «позорную страницу» для Путина

Минстрой РФ предлагает продлить государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» до конца 2030 года и увеличить ее финансирование до более чем 5 трлн рублей. Предложения опубликованы 8 февраля на портале проектов нормативных актов, внимание на них обратил «Коммерсантъ».



Госпрограмма была рассчитана на 2018 — 2025 годы и должна была обойтись в 2,37 трлн рублей. Если изменения Минстроя будут утверждены, то ее продлят на пять лет, а финансирование составит 5,08 трлн. Основные расходы лягут на федеральный бюджет — 3,93 трлн; еще 368 млрд должны обеспечить бюджеты регионов; из внебюджетных источников привлекут 778 млрд.

