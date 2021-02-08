FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -12
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Минстрой хочет продлить жилищную госпрограмму на пять лет и получить еще три триллиона рублей. Иначе не закрыть «позорную страницу» для Путина

Минстрой РФ предлагает продлить государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» до конца 2030 года и увеличить ее финансирование до более чем 5 трлн рублей. Предложения опубликованы 8 февраля на портале проектов нормативных актов, внимание на них обратил «Коммерсантъ».

Госпрограмма была рассчитана на 2018 — 2025 годы и должна была обойтись в 2,37 трлн рублей. Если изменения Минстроя будут утверждены, то ее продлят на пять лет, а финансирование составит 5,08 трлн. Основные расходы лягут на федеральный бюджет — 3,93 трлн; еще 368 млрд должны обеспечить бюджеты регионов; из внебюджетных источников привлекут 778 млрд.

Владимир Путин ранее уже поручал правительству обратить внимание на проблему расселения из ветхого жилья. Президент призывал закрыть «позорную страницу».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Урус-Баши
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».
Надо сначала выполнить "Программу расселения коммунальных квартир" им. Горбачёва, потом три "Программы расселения хрущёвок" имени Матвиенко-Полтавченко-Беглова. Одни программы и всё. Лучше не стало, особенно с хрущёвками.
Noid
"Позорная страница" - это правление П у т и н а.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний