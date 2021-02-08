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Беглов: Петербург будет уходить от чрезвычайных мер по борьбе с ковидом. В ближайшее время откроются центры вакцинации в ТЦ

Эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась, и от временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом власти будут переходить к постоянным и планомерным действиям, заявил губернатор Александр Беглов.

«Сегодня главное оружие против коронавирусной инфекции — это профилактика. Интерес к вакцинации в нашем городе растет, — отметил в радиообращении 8 февраля градоначальник. — Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки, независимо от места вакцинации — бесплатные».

По данным на 7 февраля, в Петербурге вакцинировано 106 894 человека. Из них 21 891 полностью закончили цикл вакцинации.

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Комментарии (5)

Danik
Сначала вакцинировать Смольный. Потом все остальные администрации и ЗАКС. А там уж и народ потянется! Надо сначала проверить на управленцах!)))
altnec
И куда же он уйдет? Он же город-памятник.
Alesha
Можно еще в рюмочных и Пятерках открыть пункты вакцинации. Ещё привлечь охотников и прививать с расстояния выстрела пневмоиглой. Он наш спаситель! Орден в студию!
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