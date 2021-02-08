Беглов: Петербург будет уходить от чрезвычайных мер по борьбе с ковидом. В ближайшее время откроются центры вакцинации в ТЦ

Эпидемическая ситуация в Петербурге стабилизировалась, и от временных и чрезвычайных мер по борьбе с ковидом власти будут переходить к постоянным и планомерным действиям, заявил губернатор Александр Беглов.



«Сегодня главное оружие против коронавирусной инфекции — это профилактика. Интерес к вакцинации в нашем городе растет, — отметил в радиообращении 8 февраля градоначальник. — Каждые 10 дней мы удваиваем число сделанных прививок. На следующем этапе начнем привлекать к процессу частные медицинские компании. В ближайшее время стартует пилотный проект по вакцинированию в одном из торговых центров. Все прививки, независимо от места вакцинации — бесплатные».

