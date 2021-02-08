QR-код на городском бизнесе — красивый ошейник или поводок?

Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

120 тысяч петербургских предприятий получили черно-белый знак согласия с коронавирусным режимом. В одном из сценариев QR-код мог бы стать инструментом принудительной удалёнки, но теперь чиновники ищут «добавленную стоимость» в аналитике.

Система QR-кодов была создана Смольным летом 2020 года для упрощения контроля за соблюдением коронавирусных стандартов безопасности. Предполагалось, что предприниматель, согласившийся выполнять правила, получит уникальный знак, который разместит при входе в заведение — на виду у клиентов и проверяющих органов. Поскольку работа без QR-кода приравнена к нарушению и карается штрафом, бизнес устремился получать знаки, регистрируясь на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП). Сейчас там числятся 120,4 тысячи предприятий с 2,1 млн сотрудников. Таким образом, Смольный вместо абстрактного набора юрлиц получил базу данных «живых» компаний и ИП с указанием всех филиалов, адресов, а также контактами и возможностью прямой коммуникации через личный кабинет. Возник вопрос, как этим распорядиться.

В каком направлении работает мысль чиновников, можно предположить по техзаданию конкурса на развитие интернет-портала и мобильного приложения «Центра развития и поддержки предпринимательства». Исполнение контракта на 2,64 млн рублей, размещенного между первой и второй волной ковида, завершилось 31 декабря 2020 года. Как видно из документации, Смольный примерял на себя московский сценарий цифровых пропусков. В частности, разработчику предлагалось создать на портале форму заявки «на оформление пропуска для передвижения на территории Санкт-Петербурга». Для этого нужно было интегрировать систему с электронным сервисом ФНС и создать шаблоны «для выгрузки данных о номерах мобильных телефонов и государственных регистрационных номеров автомобилей». При этом выгрузка должна совершаться одним нажатием кнопки, а сами данные должны быть пригодны для использования в других информационных системах. Во время второй волны инструмент не пригодился: чиновники ограничились рекомендацией удалёнки, изоляцией людей старше 65 лет и запретили работать части бизнеса. При этом проводились масштабные проверки, вынуждающие тех, кто рассчитывал отсидеться в тени, все же получать QR-код. На вопрос о том, готов ли функционал пропусков к применению во время третьей волны, заказчик и разработчик ответили по-разному.

Глава ЦРПП Лев Кузнецов сообщил, что в смете средства на создание этого сервиса заложены не были. «Поскольку город в таком варианте ограничения не вводил, ёмкой разработки не предполагалось — это всего лишь поля для сбора контактных телефонов граждан», — отметил он. По факту ЦРПП изменил название полей и через эту форму собирает данные о работниках старше 65 лет, не переведенных на удалёнку. «К третьей волне [сервис] не готовили и не просили что-то разрабатывать», — отметил Лев Кузнецов. Исполнитель контракта — индивидуальный предприниматель Сергей Доскач (также является владельцем разработчика ПО «Система-Сервис») — сообщил, что весь функционал, указанный в техническом задании, реализован, но не обязательно виден пользователю: часть опций может находиться в спящем режиме. «Задача была в том, чтобы юрлица могли подавать заявки и предоставлять данные по госномерам и номера служебных телефонов [сотрудников] для передачи данных куда-то еще», — отметил он. Вероятно, это было задумано как инструмент ковидных ограничений, хотя официально это не обсуждалось, отмечает разработчик.

Глава комитета по промышленной политике, которому подчиняется ЦРПП, Кирилл Соловейчик сообщил, что у города есть инструменты, чтобы во время третьей волны обеспечить перевод офисных сотрудников на удалёнку по примеру Москвы, вместо того, чтобы закрывать отдельные виды бизнеса. «Технически да, но философски мы это пока не обсуждали», — сказал он. Открытым остается вопрос, «каким образом и что контролировать», добавил он. Пока Смольный хочет знать о бизнесе как можно больше. В числе форм личного кабинета на сайте ЦРПП появились данные об обороте, уплаченных налогах, имуществе, кредитной нагрузке, а также предложения о необходимых мерах поддержки. Еще одна опция — возможность регистрации самозанятых. Как пояснил Лев Кузнецов, чиновники хотели создать что-то вроде сервиса «Яндекс.Еда», чтобы свести самозанятых курьеров и рестораторов, которые хотят работать на доставку. В отличие от самих агрегаторов, которые взимают с клиентов процент, съедающий маржу, смольнинский сервис бесплатен. По словам Сергея Доскача, он представляет собой каталог ресторанов и курьеров-самозанятых с привязками к районам метро. Как сейчас устроено взаимодействие и сколько человек им воспользовались, Кузнецов уточнить затруднился. Но, по его словам, площадка может также облегчить петербуржцам трудоустройство курьерами в крупных интернет-магазинах.

Одностороннее движение Предприниматели же пока не оценили своего счастья от предложенного им сервиса. «Никакой пользы для предпринимателей вообще не несет — один раз клиенты написали отзыв с помощью QR-кода, и на этом все», — говорит Лялья Садыкова, омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты. Участники туристической отрасли, для которых QR-код совмещен с сертификацией по стандарту Safe Travels, должны еженедельно отчитываться, сколько они приняли или отправили туристов, сколько заболело гостей и сотрудников, а также каждые 2 месяца заполнять объемную анкету, по факту повторяющую сам процесс получения QR-кода, подгружая фотографии и внося данные о запасе масок и перчаток. «Видимо, чиновники стараются, чтобы сотрудники не сидели без дела, — все время вынуждены за что-то отчитываться», — иронизирует Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg — Tchaikovskogo. При этом комитет по развитию туризма запросил по итогам новогоднего локдауна отдельную информацию о загрузке гостиниц.

«Не совсем понятно, для чего используется все то, что собирает ЦРПП», — говорит предприниматель. Зато в личном кабинете появилась опция оказанной господдержки. «У тех, кто ничего не получил, написано 2 или 4 часа семинаров», — отмечает она. На хаотичность коммуникации жалуются и другие. Так, в середине января многие предприниматели получили на почту веерную рассылку от ЦРПП с просьбой указать фактические адреса — под угрозой аннуляции QR-кода. Потом выяснилось, что это касалось лишь тех, кто получал знак по старым правилам. Но в итоге, негодуют бизнесмены, сутками пришлось обрывать телефоны ЦРПП, чтобы разобраться в ситуации. А те, кому обновить данные было действительно необходимо, пропускали ее — так как письма ушли в спам. Найти нужный раздел в личном кабинете, куда нужно внести данные, без обращения в техподдержку для некоторых тоже оказалось проблематично. Промышленные предприятия в конце января получили письмо от районных администраций с просьбой за 15 минут собрать и прислать им ФИО сотрудников, которые уже сделали или хотят сделать прививку от коронавируса. Документ вызвал массу вопросов: в частности, зачем передавать персональные данные с раскрытием медицинской тайны, если тот же ЦРПП уже собрал сведения о числе желающих вакцинироваться.

Личный кабинет ЦРПП не должен стать новым бременем для предприятий, а, напротив, единым окном общения бизнеса и Смольного, считает исполнительный директор Американской торговой палаты в Петербурге Мария Чернобровкина. «Сейчас [от властей] поступает большое количество запросов — дайте нам данные такие, дайте данные сякие. При этом ЦРПП собирает огромное количество разной отчетности. Если все комитеты будут иметь к ней доступ, они сами могут извлекать те данные, которые им нужны, не требуя от бизнеса», — комментирует она. Пока система не позволяет, к примеру, оценить реальные потери секторов городской экономики в 2020 году. Хотя личный кабинет ЦРПП интегрирован с ФНС, отчетность за прошлый год пока там не сформирована, пояснил Лев Кузнецов. Добровольно сведения о финансовом состоянии сдали всего около тысячи компаний, да и по адресам информация пока не полная, говорит заместитель главы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Именно адреса сейчас больше всего интересуют КППИТ. На основе этой информации можно более точно оценить, насколько выполняются нормы обеспеченности торговлей и общепитом тех или иных районов. Такие «тепловые карты» могут послужить навигатором для запуска нового бизнеса, говорит глава ведомства Кирилл Соловейчик. Пока чиновники думают о том, как стимулировать бизнес активнее делиться своими данными. «Это должна быть дорога с двусторонним движением, у бизнеса тоже должна проявиться «добавленная стоимость». Аналитика — первое, что приходит на ум», — отметил глава КППИТ. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»