«Мыслепреступление в двух частях»: Городской театр представит спектакль по «1984» Оруэлла

11 и 12 февраля в Санкт-Петербургском Городском театре пройдет премьера спектакля «1984» по одноименному роману Джорджа Оруэлла. Режиссёр постановки по одной из главных антиутопий мировой литературы — Виталий Любский.
Роман «1984», описывающий общество, где власть использует самые жесткие методы контроля граждан, от слежки до тотальной пропаганды, стал собирательным портретом всех тоталитарных режимов мира. Недаром книга долгое время была запрещена в СССР, а у одного из ее главных персонажей — Старшего Брата — сразу несколько исторических прототипов. Не утратил текст Оруэлла своей актуальности и сейчас, к примеру, в январе 2017 года после инаугурации президента США Дональда Трампа роман возглавил рейтинг продаж на Amazon.
По словам режиссёра Виталия Любского, для него в книге самым ценным стало то, что «это правда, это персона автора, его интеллект, его остроумие, его боль». Жанр спектакля создатели обозначают как «мыслепреступление в двух частях», и предупреждают зрителей, что играться премьера будет на двух языках: на «новоязе» с частичным переводом на «старояз». Еще одним средством воспроизведения на сцене мира антиутопии станет специальный видеоряд, подготовленный видеохудожником Александром Разумновым. Кадры из него перенесут происходящее в альтернативную реальность.
Начало в 19:00.
16+
Алёна Палатченко