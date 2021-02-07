Сотрудники силовых подразделений покидают Сенную площадь в Петербурге, не дождавшись массовых протестов или хотя бы одиночных несогласных. Субботний опыт был учтен, движение горожан 7 февраля сковывал только легкий мороз.

Как передают корреспонденты «Фонтанки», первыми с Сенной ушли военизированные подразделения Росгвардии. Личный состав погрузили в «Уралы» с черными номерами и увезли в расположение. К 15.00 на площади остается немногочисленная полиция. По всей видимости, от скуки двоих молодых людей, проходящих мимо, остановили и повели в пикет для проверки документов.

Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция еще остается и в районе площади Восстания, но обстановка и там не располагает к приходу «революции». Горожан в воскресенье на улицах немного. Вероятно, сказываются морозная погода (сегодня в городе до -10) и опасение, что силовики снова без предупреждения перекроют центр Петербурга.

Накануне правоохранительные органы устроили спецоперацию, блокировав движение общественного транспорта на Невском проспекте. На вход и выход закрыли основной пересадочный узел метро. Объяснять произошедшее власти не посчитали нужным. В воскресенье ограничений на дорогах не вводили, метро работает в штатном режиме. Между тем, на этих выходных не планировалось массовых акций протеста. Штаб Навального 4 февраля заявил, что сворачивает уличную активность до весны.

Отслеживать протестные настроения - задача Центра Э. На основе их информации формируются силы противодействия. Эта многолетняя практика была скорректирована после 23 января, когда в городах России прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. 31 января в Петербурге вывели беспрецедентное количество силовиков, баррикадами из уборочной техники парализовали город. Отработанную тактику решили не менять, даже когда несогласные отказались от публичного выражения позиции.

