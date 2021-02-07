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Петербургский мороз пять часов щипал полицию за носы. А она так и не пришла

Сотрудники силовых подразделений покидают Сенную площадь в Петербурге, не дождавшись массовых протестов или хотя бы одиночных несогласных. Субботний опыт был учтен, движение горожан 7 февраля сковывал только легкий мороз.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»
автор фото Яна Пруссакова / «Фонтанка.ру»

Как передают корреспонденты «Фонтанки», первыми с Сенной ушли военизированные подразделения Росгвардии. Личный состав погрузили в «Уралы» с черными номерами и увезли в расположение. К 15.00 на площади остается немногочисленная полиция. По всей видимости, от скуки двоих молодых людей, проходящих мимо, остановили и повели в пикет для проверки документов.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», полиция еще остается и в районе площади Восстания, но обстановка и там не располагает к приходу «революции». Горожан в воскресенье на улицах немного. Вероятно, сказываются морозная погода (сегодня в городе до -10) и опасение, что силовики снова без предупреждения перекроют центр Петербурга.

Накануне правоохранительные органы устроили спецоперацию, блокировав движение общественного транспорта на Невском проспекте. На вход и выход закрыли основной пересадочный узел метро. Объяснять произошедшее власти не посчитали нужным. В воскресенье ограничений на дорогах не вводили, метро работает в штатном режиме. Между тем, на этих выходных не планировалось массовых акций протеста. Штаб Навального 4 февраля заявил, что сворачивает уличную активность до весны.

Отслеживать протестные настроения - задача Центра Э. На основе их информации формируются силы противодействия. Эта многолетняя практика была скорректирована после 23 января, когда в городах России прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального. 31 января в Петербурге вывели беспрецедентное количество силовиков, баррикадами из уборочной техники парализовали город. Отработанную тактику решили не менять, даже когда несогласные отказались от публичного выражения позиции.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Несогласованные акции в поддержку Навального прошли в регионах 23 и 31 января, а также 2 февраля — в день, когда условное наказание Навальному по делу «Ив Роше» заменили на реальное лишение свободы.

После возвращения в Россию политик Алексей Навальный был задержан, а его команда выпустила ранее заготовленный фильм про дворец в Геленджике. В расследовании утверждается, что роскошная недвижимость принадлежит президенту. Владимир Путин опроверг свою причастность к ней.

В Петербурге на всех трех митингах были задержаны более 2,5 тысяч человек. Более 350 человек арестованы, более 650 оштрафованы. Также возбуждены уголовные дела о блокировке транспортной инфраструктуры, вовлечении несовершеннолетних в противоправное и нападении на силовиков.

Полная информация о январском протесте — в сюжете «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Riptide
... "До сих пор он ездит с той Весны
Между Автово и Площадью Восстанья" ...
Paul3390
Интересно - кто в результате нанёс больший ущерб городу и жителям - оппозиционеры или полиционеры?
Yury Ivanov
От скуки? Это сенная площадь, тут за 200 лет ничего не меняется, воры, барыги, бордели.
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