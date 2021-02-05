Петербургский главк заявил, что полицейские не объедали задержанного за поддержку Навального

Полицейский главк Петербурга назвал «фейком» информацию о том, что сотрудники 33-го отдела полиции Московского района съели еду, предназначенную для административно задержанных. В городском ведомстве 4 февраля подчеркнули, что факт передачи продуктов питания зафиксирован и подтверждается «средствами визуального контроля».
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в ночь на 3 февраля в указанный отдел полиции поступили несколько граждан, задержанных за правонарушение. Спустя некоторое время к нему подъехали их знакомые и попросили правоохранителей передать им несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе наборы фаст-фуда.
«Дежурные сотрудники приняли передачу и в полном объёме сразу же передали задержанным, что подтверждается, в том числе, и средствами визуального контроля», — заверили в полицейском главке 4 февраля.
О том, что полицейские якобы полакомились передачей, а именно – едой из «Макдональдса», которую принесли волонтёры, ранее в своём Telegram-канале сообщил журналист петербургской редакции «Эха Москвы» Арсений Веснин. В комментарии коллегам он объяснил, что информацию получил из чата задержанных, административные дела которых сегодня рассматривал Московский районный суд Петербурга. По его словам, один из них написал, что им достались объедки. В дежурной части 33-го отдела полиции «Фонтанке» заявили: «Это неправда!»