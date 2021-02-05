Петербургский главк заявил, что полицейские не объедали задержанного за поддержку Навального

Полицейский главк Петербурга назвал «фейком» информацию о том, что сотрудники 33-го отдела полиции Московского района съели еду, предназначенную для административно задержанных. В городском ведомстве 4 февраля подчеркнули, что факт передачи продуктов питания зафиксирован и подтверждается «средствами визуального контроля».



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, в ночь на 3 февраля в указанный отдел полиции поступили несколько граждан, задержанных за правонарушение. Спустя некоторое время к нему подъехали их знакомые и попросили правоохранителей передать им несколько бутылок с питьевой водой и продукты питания, в том числе наборы фаст-фуда.

