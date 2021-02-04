Штат Флорида лишился партии вакцин коронавируса из-за угонщика. В городе Плант-Сити похитили автомобиль с препаратами.
Автор: Plant City Police Department
О розыске похитителя местная полиция написала на своей странице в Facebook 4 февраля: «Это подозреваемый, имеющий отношение к украденному четырехдверному Hyundai Accent серого цвета. Автомобиль был украден 3 февраля 2021 года около 15:00. В этом автомобиле находились ампулы с вакцинами против COVID-19». К посту прикрепили видео. Правоохранительные органы надеются на помощь местных жителей в поиске угонщика.
Массовая вакцинация в США уже началась, но пока медленно. Администрация нового президента Джо Байдена поставила задачу за первые свои 100 дней обеспечить население 100 миллионами доз вакцины.