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В США злоумышленник угнал машину с вакциной от коронавируса

Штат Флорида лишился партии вакцин коронавируса из-за угонщика. В городе Плант-Сити похитили автомобиль с препаратами.

Автор: Plant City Police Department

О розыске похитителя местная полиция написала на своей странице в Facebook 4 февраля: «Это подозреваемый, имеющий отношение к украденному четырехдверному Hyundai Accent серого цвета. Автомобиль был украден 3 февраля 2021 года около 15:00. В этом автомобиле находились ампулы с вакцинами против COVID-19». К посту прикрепили видео. Правоохранительные органы надеются на помощь местных жителей в поиске угонщика.

Массовая вакцинация в США уже началась, но пока медленно. Администрация нового президента Джо Байдена поставила задачу за первые свои 100 дней обеспечить население 100 миллионами доз вакцины.

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