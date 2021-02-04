На фоне арестов протестующих Беглов предложил учредить день работника ФСИН

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Для этого необходимо внести изменения в городской закон о праздниках и памятных датах. В пояснении также констатируется, что УФСИН по Петербургу и Ленобласти «является одной из крупнейших правоохранительных структур» двух регионов и обеспечивает «решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан».

Уголовно-исполнительная система включает в себя исполняющие наказания учреждения, ФСИН, следственные изоляторы, предприятия, которые обеспечивают деятельность системы, лечебные и другие учреждения.

23, 31 января и 2 февраля в Петербурге прошли три не согласованные с властями акции протеста в поддержку арестованного, а затем получившего реальный срок Алексея Навального. Первые две акции были многотысячными, на них были задержаны более 320 и более 1,5 тысячи человек соответственно. В Петербурге возбудили уголовные дела по статьям о нападении на представителя власти и блокировании объектов транспортной инфраструктуры.