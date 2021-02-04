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На фоне арестов протестующих Беглов предложил учредить день работника ФСИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил учредить новый праздник — День работника уголовно-исполнительной системы. Соответствующий законопроект градоначальник внес на рассмотрение Законодательного собрания города, текст опубликован на сайте парламента 3 февраля. День профессионального праздника предлагается отмечать ежегодно 12 марта.

«Принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы, предлагается установить профессиональный праздник — День работника уголовно-исполнительной системы», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Для этого необходимо внести изменения в городской закон о праздниках и памятных датах. В пояснении также констатируется, что УФСИН по Петербургу и Ленобласти «является одной из крупнейших правоохранительных структур» двух регионов и обеспечивает «решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан».

Уголовно-исполнительная система включает в себя исполняющие наказания учреждения, ФСИН, следственные изоляторы, предприятия, которые обеспечивают деятельность системы, лечебные и другие учреждения.

23, 31 января и 2 февраля в Петербурге прошли три не согласованные с властями акции протеста в поддержку арестованного, а затем получившего реальный срок Алексея Навального. Первые две акции были многотысячными, на них были задержаны более 320 и более 1,5 тысячи человек соответственно. В Петербурге возбудили уголовные дела по статьям о нападении на представителя власти и блокировании объектов транспортной инфраструктуры.

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Комментарии (60)

265050211
Надо памятник... Омоновец избивающий лежащую Правду...
olla
очень несвоевременная идея. Зачем об этом говорить сейчас, когда часть граждан страны ( пусть и небольшая часть) выходит на акции протеста и оказывается задержанными?
Antuan Rokanten
Так этот день уже давно учреждён. Зачем масло масленое городить, зачем его повторно учреждать? Тем более, для чего он это заявляет в такой период, когда выросла напряженность в обществе? Как-то это странно... Хочет ещё больше свой рейтинг понизить? Очень недальновидно.
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