Роскомнадзор нашёл 2,5 тысячи призывов подростков к несанкционированным митингам в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выявила в социальных сетях 2500 постов, которые были расценены ей как призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных митингах. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях», — цитирует 3 февраля РИА «Новости» Зайцева.

