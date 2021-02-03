Роскомнадзор нашёл 2,5 тысячи призывов подростков к несанкционированным митингам в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выявила в социальных сетях 2500 постов, которые были расценены ей как призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных митингах. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
«В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях», — цитирует 3 февраля РИА «Новости» Зайцева.
Больше всех, по мнению представителя Роскомнадзора, запретное распространялось в иностранных соцсетях. Уведомления надзорного органа заставили интернет-платформы удалить призывы. Проделанной работой в Роскомнадзоре остались довольны.
«В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысячи таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере — со стороны несовершеннолетних», — сказал представитель ведомства.
Против соцсетей ополчился не только Роскомнадзор, но и президент РФ Владимир Путин. Накануне он заявил о необходимости контроля интернет-платформ, которые манипулируют сознанием людей. А зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе назвал возможным отключение Интернета.