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Роскомнадзор нашёл 2,5 тысячи призывов подростков к несанкционированным митингам в соцсетях

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выявила в социальных сетях 2500 постов, которые были расценены ей как призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных митингах. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

«В период проведения незаконных массовых протестов 23 и 31 января мы наблюдали целенаправленное привлечение несовершеннолетних к участию в этих протестных мероприятиях», — цитирует 3 февраля РИА «Новости» Зайцева.

Больше всех, по мнению представителя Роскомнадзора, запретное распространялось в иностранных соцсетях. Уведомления надзорного органа заставили интернет-платформы удалить призывы. Проделанной работой в Роскомнадзоре остались довольны.

«В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысячи таких призывов, их удалили. И можно сказать, в какой-то степени протестную активность снизили, по крайней мере — со стороны несовершеннолетних», — сказал представитель ведомства.

Против соцсетей ополчился не только Роскомнадзор, но и президент РФ Владимир Путин. Накануне он заявил о необходимости контроля интернет-платформ, которые манипулируют сознанием людей. А зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и вовсе назвал возможным отключение Интернета.

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Комментарии (11)

***_555
Скриншоты хоть есть?
Не верится что-то.
altnec
ПОТРЕБНАДЫ.
Это сладостное слово -потребнады.
Доверчивый_5e4ce296a0900
А нам Роспотребнадзор покажет эти призывы к подросткам и школьникам? Я вот, например, обращенных именно к детям, призывов не слышал и не видел. Очень любопытно посмотреть, как освоены Роскомнпдзором чекистские методы лжи и провокации.
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