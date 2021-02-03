«В Петербурге никогда не было протестной повестки». О чем говорил лидер парламента по итогам трех уличных акций

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Отключить микрофон Вячеславу Макарову было некому. Он говорил почти 11 минут. «Фонтанка» считает выступление главы петербургского парламента важным и даже в некоторой степени историческим, поэтому приводит его текст полностью.

«Вспомните: тот, кто не усваивает исторические уроки, уроки истории, того она проучивает. Все всегда начинается с романтического хождения в народ. Все начиналось. 140 лет назад помните эту бомбу на Екатерининском канале, когда погиб 14-летний подросток? Здесь недалеко. Все начинается с романтического хождения в народ. Все начинается под лозунгами «Свобода, равенство, братство». Под лозунгами начинается — а заканчивается все бомбами. И заканчивается разрушением государства. Я вот хочу напомнить всем здесь выступающим, желающим качнуть ситуацию. Вот я вам поставил уже задачу комитету по законодательству — качнуть ситуацию... Никогда, подчеркиваю, никогда в Санкт-Петербурге не было протестной повестки. Были политические акции, были выступления, но протестной повестки и протестных действий не было. Поэтому я просто предупреждаю отдельных коллег, которые на разных флангах. Те, которые, может быть, от души, от непонимания, кто-то по заказу здесь вот находится напротив меня, откровенному заказу, пытается качнуть ситуацию. По инструкции, откуда-то исходящей. Но еще раз вам говорю: система не может разрушать себя изнутри. Любая: техническая, экономическая, финансовая, а тем более политическая. Все это заканчивается трагедией. И в данной ситуации — для государства трагедией. Подумайте, пожалуйста. Я понимаю, что в преддверии политических событий, главного политического события этого года — выборов в Законодательное собрание, в Государственную думу — каждый будет выходить и молотить все, что угодно. Но еще раз повторяю, система не может разрушать себя изнутри.



Вот здесь [депутат Алексей] Ковалев пытался демонстрировать камеру, пытался показать мне камеру. Так я изнутри все видел. Изнутри. Все сюжеты, включая у Мариинского дворца. Вы фотографии-то посмотрите, там [19] 17-го года, [19] 91-го года. Воскресные фотографии у нас, и все увидите. Под какими благими намерениями все это начиналось и чем закончилось. Знаете еще что? Это следующий сюжет. Что должно вас просто настораживать, оставить заградительный барьер? В мозгах, в сознании. Вот когда это приветствуется иностранными дипломатами, когда аплодируют иностранные дипломаты, можно ли себе представить, что немецкий министр будет пытаться языком ультиматума говорить с президентом великой державы? Если хотите, абсолютно искренне хочу сказать, что я горжусь — и не только я — все гордятся нашим верховным главнокомандующим. Гордость — во всем мире, включая простых людей. Гордятся. И понятно, на что это сейчас направляется. Это направляется на разрушение основы не только политической конструкции — государства, института президентства. Кто-то по недомыслию, кто-то исходя из абсолютно выверенных моментов, кто-то исходя из того, что его научили так говорить. Но все это ведет, я еще раз подчеркиваю, к разрушению государства. Поэтому вы, прежде чем что-то такое бросить или сказать, если хотите, я слово «телебонить» употребил много месяцев назад, вы подумайте, к чему это приведет. Есть проблема, есть вопросы, которые требуется решать. И я всегда говорил, безусловно, должна быть стратегия их решений. Есть ее внятное волевое предъявление обществу, людям. Да, пандемия тоже наложила свой отпечаток. Да, сложно и тяжело, но это не делается незаконными митингами, выступлениями, все начиналось, я еще раз подчеркиваю, с романтических хождений под прекрасными лозунгами.



И когда мы говорим, что вот романтические прогулки, я видел не просто ярость, незаконные действия, удары, ударяет сотрудников полиции, росгвардейца и прячется сразу за спинами. Бьет сотрудника полиции и прячется за спину. Вы что, коллеги? А что испытали наши с вами коллеги, которые здесь стоят? Сотрудники Росгвардии, наши, Мариинского дворца? Что они слушали в свой адрес? Вы кто-нибудь был на их месте? У одного двое детей... Их осталось здесь — всего пять человек было. У другого трое. И если бы они отошли, что бы было? От 25 до 35 минут стояли. Абсолютно без прикрытия? Чем бы все это закончилось здесь?

Американцы сейчас бегают по всему миру, я подчеркиваю, в других странах задерживают всех, кто пытался что-то сделать незаконно на их взгляд. И что? Десятки лет тюрьмы. По всему миру сейчас вытаскивают. Поэтому знаете, я вот вам могу сказать не свои слова. А это было позавчера, я поздравлял. 79 лет со дня Сталинградской битвы было. Я поздравлял участников Сталинградской битвы. 79 лет назад. Они практически подростки воевали, участники Сталинградской битвы. И разговор завели о молодежи, не по моей инициативе. Я их поздравляю, а они мне заводят разговор о молодежи. Вот в том числе и депутаты должны проникнуться этим: системой воспитания как целенаправленным процессом с молодежью. Духовным, нравственным, патриотическим, военно-патриотическим. Я повторяю еще раз, второй раз вам на заседании! Спортивный, культурно-эстетический. Это закончится вот сейчас, кому-то кажется, что это такие легкие романтические прогулки, которые ни к чему не приведут. Приведут. И мы с вами, еще раз повторяю, еще раз всем говорю, если кто переживает за судьбу города, у которого никогда не было протестной повестки, за судьбу России... про [19] 17-й год я, Ирина Владимировна [Иванова, депутат], не говорю и [депутату Борису] Вишневскому про [19] 91-й год, и закончилось это, коллеги, закончилось разрушением нашей страны. И в [19] 17 году, и в [19] 91 году.

И мы с вами взрослые люди — здесь нет подростков, учеников, детей, внуков, которых мы должны обязательно защитить, воспитывать в любви к Отечеству, к Родине в любви, к готовности ее защищать. А то, что ж получается — если сейчас взять молодого человека, если где-то он окажется, так он неделю не выживет сам. Поэтому не только обучать, воспитывать, но и прививать навыки. В том числе и как выживать в различных ситуациях, условиях и так далее. А самое главное, чтобы заложить им в голову, к чему вот это все приведет!. Я понимаю, еще раз, коллеги, что очень хочется каждой политической партии, даже отдельным представителям нашей партии выполнить заказ чей-то, понятно чей, очень хочется понравиться. Но сразу хочу вам сказать: нравится не нравится, любить или не любить — это категории не из области политики. Это совсем другое. Вот когда мы говорим, мы должны говорить о доверии и ответственности, мы с вами отвечаем наравне со всеми за то, что происходило, происходит и будет происходить. И я уверен в том, что эмоции пройдут. У нас шесть партий представлено в Законодательном собрании. Можно говорить обо всем, а зачастую слышишь — ни о чем. Но всегда надо понимать, что самое главное — город, его политическое спокойствие и наша с вами Россия. Поэтому вот об этом я призываю вас никогда не забывать. Спасибо вам».