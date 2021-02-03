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Электронное голосование на осенних выборах 2021 года будет применяться в шести регионах. Одни из них — Москва

Дистанционное электронное голосование на выборах 2021 года пройдет в шести субъектах страны, включая столицу. Заявки от желающих начнут принимать в ближайшее время.

О планах по использованию дистанционного голосования рассказала 3 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, в Москве будет использоваться собственная платформа, а в других 5 регионах — федеральная платформа, которая готовится с Минцифры и Ростелекомом.

Заявки от регионов, которые считают себя готовыми к такой форме голосования, начнут принимать в ближайшее время.

Кроме того, по словам Памфилова, велика вероятность, что выборы пройдут в течение трех дней.

Ранее РБК сообщало со ссылкой на источники, что в 2021 году онлайн-голосование могут запустить в 20 регионах и Петербургу, якобы места в этом списке не было.

Напомним, во время голосования по поправкам в конституцию Петербургу не разрешили применять э-голосование, хотя в ЦИКе тогда отмечали, что город технологически к этому готов. Кроме того, именно тогда была испробована многодневная модель волеизъявления.

19 сентября в единый день голосования должны пройти выборы в Госдуму, а также региональные и муниципальные.

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Комментарии (16)

YUZ
Так может для начала просто надо как до 2003 года начать ходить на выборы?
15 % патологических холуев, в-основном невменяемые старухи, приходят ВСЕГДА ЗА текущего барина. При типичной 30 % процентной явке они обеспечивают его совершенно честную 50% победу без всяких фальсификаций. И попасть в члены избирательных комиссий проблем не составит.
ppky0323
Помню в начале нулевых все как мантру повторяли "России нужен хозяин с крепкой рукой..."
265046383
В России нет выборов. От слова совсем. Диктатура и тоталитаризм. Увы.
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