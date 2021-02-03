Электронное голосование на осенних выборах 2021 года будет применяться в шести регионах. Одни из них — Москва

Дистанционное электронное голосование на выборах 2021 года пройдет в шести субъектах страны, включая столицу. Заявки от желающих начнут принимать в ближайшее время.



О планах по использованию дистанционного голосования рассказала 3 февраля председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, в Москве будет использоваться собственная платформа, а в других 5 регионах — федеральная платформа, которая готовится с Минцифры и Ростелекомом.

Заявки от регионов, которые считают себя готовыми к такой форме голосования, начнут принимать в ближайшее время.