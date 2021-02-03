FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -10
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Актриса из Петербурга Аглая Тарасова задержана в Москве

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала актрису Аглаю Тарасову.

Как сообщил 3 февраля ТАСС юрист правозащитной организации Алексей Прянишников, оказывающей актрисе правовую помощь, её доставили в отдел полиции по Западному Дегунину. «Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у неё отбирают мобильный телефон для осмотра», — рассказал юрист.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт, родилась в Петербурге 18 апреля 1994 года. Играла в фильмах «Лёд» и «Лёд-2», в сериале «Интерны». Обладательница премии «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино.

По данным «ОВД-Инфо», во время несанкционированной акции за Навального 2 февраля в Москве были задержаны 1116 человек, в Петербурге — 246, в целом по России — 1377. «Фонтанка» вела текстовую трансляцию происходившего в Петербурге в своём телеграм-канале.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

Mikle776
ну я ее зауважал как человека
... в Интернах она никакая, а потом вроде стала вживаться в свои роли... уровень вырос...
кстати, вчера пили чаи с двумя артистками, так они с возмущением стали рассказывать про видео где ОМОН избивает простых мальчишек, которые по возрасту как их дети... Если эти артистки раньше были аполитичны, то власть сделала все, что бы испортить себе репутацию и заполучить себе новых противников...
krash
Лопату ей!
Modest_5e4ce41f7533b
Тонкая артистическая душа почувствовала рокот неотвратимого вала перемен. Теперь обзаведется протоколом и репутацией пламенного борца за будущую Россию.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний