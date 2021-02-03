Актриса из Петербурга Аглая Тарасова задержана в Москве

В ходе несанкционированной акции в центре Москвы полиция задержала актрису Аглаю Тарасову.

Как сообщил 3 февраля ТАСС юрист правозащитной организации Алексей Прянишников, оказывающей актрисе правовую помощь, её доставили в отдел полиции по Западному Дегунину. «Мы только что с ней разговаривали. Как я понял из нашей беседы, у неё отбирают мобильный телефон для осмотра», — рассказал юрист.

Аглая Тарасова — дочь актрисы Ксении Раппопорт, родилась в Петербурге 18 апреля 1994 года. Играла в фильмах «Лёд» и «Лёд-2», в сериале «Интерны». Обладательница премии «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в кино.