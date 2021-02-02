Работы на Гаванской проводят сотрудники ГК Springald по заказу «Специализированного застройщика "Альфа"». Как сообщили «Фонтанке» 2 февраля в группе компаний, около 10:30 утра 30 января прохожий заметил обрушение здания, в том числе кирпичной кладки верхнего этажа со стороны Весельной улицы. Обломки упали на ближайший проезд, ответственный горожанин сообщил об увиденном по номеру 112. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

Однако спасатели нарисовали «Фонтанке» другую картину. В МЧС рассказали, что в 10 утра поступила заявка о падении кирпичей по указанному адресу. Специалисты приехали, отбили штукатурку на площади 5 кв. м, сняли опасность падения штукатурки и уехали. Больше угрозы не зафиксировали. При этом вице-президент Springald Виталий Никифоровский ранее говорил порталу «Недвижимость и строительство Петербурга», что в здании обрушился один из пролётов.

По сообщениям местных активистов, баню начали сносить днем 30 января. До этого они наблюдали, как на заборе вокруг здания то появляется, то исчезает информационный щит о земляных работах, только там подрядчиком значилось ООО «СК». Заказчиком работ выступает застройщик «Альфа», подконтрольный бывшему заместителю гендиректора Группы «Эталон» Кириллу Вязовскому. Госстройнадзор признал снос без разрешения на строительство незаконным и собрался привлечь компанию к административной ответственности. Ей грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Здание бани на Гаванской улице было возведено в 1901 году, но впоследствии перестроено. Ранее оно считалось единым объектом, в 2019 году было разделено на два. Меньшей его части был присвоен 1901 год постройки, а большей — 1930 год. Оба корпуса находятся в собственности ООО «Атлантикс», они никогда не относились к объектам культурного наследия.



В 2013 году собственник закрыл бани в связи с аварийностью здания, решил снести его и построить здесь элитный жилой дом с фитнес-центром, куда могли бы ходить местные жители, недовольные закрытием помывочной. Тогда КГИОП не согласовал проект. Сейчас комитет не возражает против сноса здания, поскольку экспертиза признала его аварийным.

