Здание бани на Гаванской улице, 5 — снесли без разрешения. Госстройнадзор Петербурга признал работы незаконными.
Как сообщают 1 февраля в Службе государственного строительного надзора, застройщик не выполнил законные требования, предъявляемые к сносу подобных объектов в случае, если на их месте запланировано возведение нового здания. По закону, проект сноса включают в проектную документацию по новому строительству и проводят обязательную экспертизу проекта, объясняют в ведомстве.
Вместо этого компания Специализированный застройщик «АЛЬФА» 20 января 2021 года направила в службу уведомление о планируемом сносе здания. В ответ 29 января Госстройнадзор сообщил ей о необходимости получить разрешение на строительство. Не получив его, застройщик 30 января приступил к сносу.
Госстройнадзор рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства.
Здание Гаванских бань было возведено в 1901 году, но впоследствии перестроено. Ранее оно считалось единым объектом, но судя по данным Росреестра, в апреле 2019 года было разделено на два. Меньшей его части был присвоен 1901 год постройки, а большей — 1930 год. Оба корпуса находятся в собственности компании ООО «Атлантикс». К числу объектов культурного наследия они не относятся и никогда не относились, подчеркивают в КГИОП.
В 2013 году бани закрылись в связи с аварийностью. Компания «ЛенжилНИИпроект» выдала техническое заключение, что восстановить несущие способности конструкций невозможно, и рекомендовало рассмотреть вопрос о демонтаже. Собственник здания решил снести его и построить здесь элитный жилой дом с фитнес-центром, куда могли бы ходить местные жители, недовольные закрытием бани. Проект был представлен КГИОП, но комитет его не согласовал в части «необоснованной разборки исторического здания бань 1901 года постройки». Хотя в определенных случаях закон разрешает сносить аварийные исторические здания.
Со временем ведомство изменило мнение. Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП 1 февраля, корпус 1930 года не является историческим, корпус 1901 года постройки «не формирует уличный фронт, является внутриквартальной застройкой и визуально не воспринимается с открытых городских пространств». «Архитектурная мастерская Сахновского» подтвердила аварийность постройки и пришла к выводу, что она не требует восстановления. В связи с этим ведомство не стало возражать против сноса.
Муниципальные депутаты и местные активисты не согласны с решением КГИОП. Они выступили против уплотнительной застройки на Васильевском острове и предлагали городу выкупить здание в городскую собственность, но этого не произошло.
По заказу застройщика «Альфа», подконтрольного бывшему заместителю гендиректора Группы «Эталон» Кириллу Вязовскому, сотрудники ООО УК «Сприндалд» в субботу, 30 января, начали снос здания. Подоспевшим на место возмущенным активистам остановить процесс не удалось. В воскресенье демонтаж продолжился.