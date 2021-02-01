Здание бани на Гаванской улице, 5 — снесли без разрешения. Госстройнадзор Петербурга признал работы незаконными.

Как сообщают 1 февраля в Службе государственного строительного надзора, застройщик не выполнил законные требования, предъявляемые к сносу подобных объектов в случае, если на их месте запланировано возведение нового здания. По закону, проект сноса включают в проектную документацию по новому строительству и проводят обязательную экспертизу проекта, объясняют в ведомстве. Вместо этого компания Специализированный застройщик «АЛЬФА» 20 января 2021 года направила в службу уведомление о планируемом сносе здания. В ответ 29 января Госстройнадзор сообщил ей о необходимости получить разрешение на строительство. Не получив его, застройщик 30 января приступил к сносу.

Госстройнадзор рассматривает вопрос о привлечении компании к административной ответственности за нарушение установленного порядка строительства.

Здание Гаванских бань было возведено в 1901 году, но впоследствии перестроено. Ранее оно считалось единым объектом, но судя по данным Росреестра, в апреле 2019 года было разделено на два. Меньшей его части был присвоен 1901 год постройки, а большей — 1930 год. Оба корпуса находятся в собственности компании ООО «Атлантикс». К числу объектов культурного наследия они не относятся и никогда не относились, подчеркивают в КГИОП.

В 2013 году бани закрылись в связи с аварийностью. Компания «ЛенжилНИИпроект» выдала техническое заключение, что восстановить несущие способности конструкций невозможно, и рекомендовало рассмотреть вопрос о демонтаже. Собственник здания решил снести его и построить здесь элитный жилой дом с фитнес-центром, куда могли бы ходить местные жители, недовольные закрытием бани. Проект был представлен КГИОП, но комитет его не согласовал в части «необоснованной разборки исторического здания бань 1901 года постройки». Хотя в определенных случаях закон разрешает сносить аварийные исторические здания.

