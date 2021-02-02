Работа над пластинкой шла два года, в записи приняли участие 28 музыкантов. Приобрести альбом на физических носителях можно будет только на странице сбора, до 1 сентября. Цифровые версии альбома планируется рассылать по e-mail всем участникам акции, приобретшим любые лоты.

Лидер «Алисы» Константин Кинчев 1 февраля открыл предзаказ своего нового сольного альбома «Белый шум», и к утру 2 февраля на странице его проекта на краудфандинговой платформе было уже свыше 4 миллионов рублей. Проект поддержала в том числе и сама платформа.

На прошлой неделе Кинчев выложил пост в Instagram, в котором рассказал, чем его сольный альбом будет отличаться от песен «Алисы».

«Альбомы «Алисы» многим, особенно случайно зашедшим, кажутся тенденциозными, прямолинейными и слишком дидактичными, — заметил он. — Наверное, так и есть. Но мне важно где-то предупредить, где-то подсказать, опираясь на собственный опыт, где-то указать на опасность тех путей, по которым решил двигаться этот мир».



При этом в сольном творчестве артист не ставит перед собой таких задач.



«Это просто мои переживания, — объясняет он. — И музыка, которая тащит меня и начинает тащить тех, кто соглашается играть её вместе со мной. Надеюсь, и те, кто будут её слушать, тоже проникнутся этой пульсацией. Мне бы очень этого хотелось».

К настоящему времени альбом уже записан, предстоит только сведение и мастеринг, которые планируется завершить за зиму и весну.



Напомним, в эти дни в Петербурге проходит две выставки, посвященные 40-летию Ленинградского рок-клуба, на которых можно посмотреть фотографии тех времен, включая концертные выступления группы «Алиса». Одну из выставок проводит Русский музей в Строгановском дворце, вторую — Первый национальный музей рок-музыки на «Пушкинской, 10».

