Председатель суда, который рассматривает дело Навального, подал в отставку

Председатель столичного Симоновского суда подал заявление о прекращении полномочий.



«Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судьи на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»: Детишина Вячеслава Петровича — председателя и судьи Симоновского районного суда», — сообщается 2 февраля на сайте квалификационной коллегии судей Москвы.

Решение органа пока не было опубликовано. Свою должность Детишин может покинуть уже 1 марта.

Он был назначен на должность председателя суда указом президента в 2015 году. Председатель районного суда назначается на шесть лет. Детишину 52 года, до предельного возраста пребывания на службе ему оставалось 18 лет.