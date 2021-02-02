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Председатель суда, который рассматривает дело Навального, подал в отставку

Председатель столичного Симоновского суда подал заявление о прекращении полномочий.

«Рассмотрение заявлений о прекращении полномочий судьи на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»: Детишина Вячеслава Петровича — председателя и судьи Симоновского районного суда», — сообщается 2 февраля на сайте квалификационной коллегии судей Москвы.

Решение органа пока не было опубликовано. Свою должность Детишин может покинуть уже 1 марта.

Он был назначен на должность председателя суда указом президента в 2015 году. Председатель районного суда назначается на шесть лет. Детишину 52 года, до предельного возраста пребывания на службе ему оставалось 18 лет.

Именно Симоновский районный суд сегодня рассматривает дело оппозиционера Алексея Навального «в выездном формате». Подъезды к Мосгорсуду были перекрыты.

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Комментарии (8)

gencon
Также будет со всеми силовиками, кто фальсифицирует протоколы. Начальство булет просить все больше и больше, остануться самые слабые в оконцовке, которых сделают крайними
Castor Troy
Уважуха! В новой России войдёт в состав конституционного или верховного судов!
Урус-Баши
Не исключено, что многие другие последуют поимеру. Тогда ,,,ц. Карательнвй орган буржуазии накроется.
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