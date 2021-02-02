Петербургские чиновники предупреждают о распространении наркотиков на митингах среди детей. Полиция нашла их только у одного участника акции, и то у него дома в Гатчине. Активиста обыскали в качестве свидетеля по делу о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов во время попытки прорвать оцепление 23 января.

Предупреждение для родителей юных петербуржцев 1 февраля появилось в официальной группе администрации Калининского района в социальной сети «ВКонтакте». Изображение с пугающей надписью «Детям раздают наркотики на митингах!» сопровождалось сообщением о том, что полиция якобы проверяет информацию о присутствии на митингах людей, которые «угощали подростков наркотиками в обмен на номера телефонов». «Результаты проверки МВД рассмотрит Родительский комитет Петербурга», — заканчивался эмоциональный пост.

В пресс-службе Калининского района «Фонтанке» сообщили, что информация о проверке поступила по линии Родительского комитета. Председатель организации Михаил Богданов подтвердил корреспонденту, что Родительский комитет взволнован сообщениями о возможной раздаче наркотиков детям на митингах, но до активистов эти сведения дошли лишь в форме слухов. По словам Богданова, он задал вопросы об этом специалистам главка и ему подтвердили, что проводят соответствующую проверку. Она касается акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.

«Эту информацию на самом деле передают из уст в уста. Тут непонятно, насколько она достоверная, поэтому и проверяют. Но то, что такая практика была, например, на волне с BLM (движение Black Lives Matter. — Прим. ред.) в Штатах — там это даже зафиксировано как данность. Возможно, даже если этого не было у нас, народ стал говорить с той точки зрения, что это легко применяемая технология, которая может к нам приползти», — пояснил Богданов.

«Фонтанка» задала вопрос о проверке распространения наркотиков на митингах петербургскому главку. Там показали релиз управления о результатах обыска у «активного участника» протестной акции 23 января, распространенный накануне оппозиционного митинга 31 января. «Фонтанка» писала об этом двумя днями ранее, но тогда о найденном «большом количестве наркотического растения» упоминалось вскользь.

