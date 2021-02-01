Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Девочка Варвара, которая и Путина-то застала только с его третьего срока, неожиданно стала знаменита после протестных акций 31 января, когда угодила в участок. Тогда с ней ничего страшного не случилось, а вот на следующий день, областной детский омбудсмен начала грозить ее матери уголовкой, заговорила о проблемах в школе и родительских правах. Виктор Смирнов из 47news поговорил с 11-летней невольной героиней дня в присутствии мамы.





Фото: Скриншот видео

— Как ты оказалась в Петербурге 31 января?

— Электричка в 10:13, в 10:30 села на метро «Девяткино» и часам к 11:00 доехала до «Садовой».



— Одна была или с подругами?

— Одна. Подруга собиралась, но ногу подвернула.

Наш вопрос матери: Вы знали?

— Нет, к сожалению. Думала, она на каток пошла и к подружке в гости.

— Часто такое?

— Нет, впервые. У нас с этим строго. Но ведь, если в реалиях, многие дети и учатся в городе, и на секции в город добираются.

— Варвара, скажи, почему решила ехать в Петербург?

— Хотела посмотреть достопримечательности.

— Был какой-то план?

— Нет. Хотела просто ходить, смотреть на соборы, на дома красивые.

— Нравится архитектура?

— Да! Я просто ходила, любовалась. Потом, смотрю — толпа и полиция. Они там все вместе кричали, «балаганили». Я оттуда ушла, начала обходить и увидела другую толпу, но поменьше. Подумала, что это туристы, и так как не могла нормальных достопримечательностей найти, то пошла за ними. Ведь если туристы, то они их рассматривают. Потом приехала полиция — эти люди стали что-то орать. ОМОНовцы стали по щитам барабанить, я испугалась и от них побежала на тротуар.

— А там что?



— Пока бежала, меня заметили две девушки. Одной 21 год, второй 24 года. Я не знаю, участвовали они или нет. Нам сказали сначала, что нас оттуда выпустят, потому что мы совсем ни при чём. Но не выпустили, взяли как бы в полукруг, и потом сказали следовать в автобус.

— Когда тебя заметили, как отреагировала полиция? Детей же больше не было?

— Не было. Я сказала, что мне 11 лет. Ответили: «Иди в автобус, не нам будешь рассказывать». В автобусе было много народу и два пацана по 17 лет. Я у них поспрашивала, и только после этого поняла, что происходит. Правда, ещё когда бежала, то подумала, что что-то тут нечисто.

— То есть, ты не знала про митинги?

— Про эти нет. Я знала про те, что 23 января были. (Родителям sms-ки приходили, чтобы не выпускали детей, говорит мать. — Прим. ред.). Я бы не поехала, если бы знала, что там будет.

— Вернёмся в автобус.

— Мне объяснили пацаны, что без мамы ничего не нужно говорить. Сказали, что уже попадали в полицию. Ехали с час. Большие оранжевые машины разъезжались и мы проезжали. Нам сказали едем в 44 отделение, а приехали в 43. Мальчики звонили своим родителям, говорили. Все по картам посмотрели, поняли, что везут не туда.



— А у тебя телефон был?

— Нет. (Пару дней назад забыла в гостях у отца, он живёт в Петербурге. Родители в разводе. — Прим. ред.).

— Как вы выходили из автобуса?

— Полицейские в ряд выстроились и сказали выходить. Следили, чтобы никто не убежал. Мне кажется, если бы кто-нибудь побежал — нас бы догнали. В общем, мы прошли и нас начали запускать по десять человек. Отвели в актовый зал. Люди там были добрые: они мне давали покушать, носки непромокшие, всё такое. Минут через десять пришла женщина-полицейская и отвела меня в кабинет.

— Что спрашивала?

— Где я живу, мою дату рождения, моё имя и имя мамы, чтобы её найти. У других, я слышала, спрашивали, как они к власти относятся. У меня нет. Полицейская сказала, что мне 11 лет, и у меня не может быть мнения про политику.

— Что дальше?

— Мы просто с ней сидели. Нам приносили печеньки и чай. Ещё мальчик был, 17 лет. Сидели примерно три часа. (Мать Варвары нашли к вечеру, добиралась она из Токсово ещё часа два)

Мать: «Я дома была. Мне позвонили, сказали, что она в отделении. Что была задержана с митингующими в Петербурге. Я в шоке, в панике, не могла документы найти, а они лежали на обычном месте».



— Варвара, что ты знала об этих акциях до и после?

— Я поняла вопрос. До этого я знала про митинги только 23 января. Думала, что это одноразовая акция в поддержку Навального. Митинг несанкционированный, не согласованный с правительством, а значит, незаконный. («У них все группы «ВКонтакте» забиты шутками-приколами про митинги и Навального», — добавляет мать).

— Ты так чётко формулируешь про митинги. А для тебя и твоих сверстников Навальный — это кто и что?

— Для меня Навальный — это активист. Оппозиционер, который против Путина, против коррупции и действующей власти. Как к этому относятся мои сверстники? Вряд ли они вообще об этом знают. Полностью интервью с Варварой — читайте на 47news.

