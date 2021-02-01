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В Особой экономической зоне Петербурга появится Инновационный центр. Строительство начнется в 2021 году

У резидентов площадки «Новоорловская» Особой экономической зоны Петербурга появится Инновационный центр. Как сообщили 1 февраля в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, АО ОЭЗ «Санкт-Петербург» получило положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Инновационный центр будет представлять собой трехэтажное здание площадью 18,7 тыс. кв. м. Две трети площади займут производственные помещения, еще треть — офисы. Возведение объекта начнется в 2021 году и займет около 1,5 лет. Здание будет полностью обеспечено инженерной транспортной инфраструктурой. Будущий Инновационный центр расположится на территории действующего таможенного режима.

Оба действующих объекта на площадках ОЭЗ — административно-деловой центр «Нойдорф» и Центр трансфера технологий «Новоорловский» — уже полностью заняты. К примеру, весь блок производственных площадей ЦТТ сдан в аренду резиденту АО «Фармасинтез-Норд», который будет производить на мощностях вакцину «Спутник-V».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на расширения площадки «Новоорловская», в том числе создание транспортной и инженерной инфраструктуры, будет потрачен 1 млрд рублей.

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Комментарии (1)

altnec
Не иначе, "падший ангел" по кличке ведмедев , тему завёл, только кто ж на неё купится.
Стало быть отмывание через отбеливание.
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