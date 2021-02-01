Генсек Федерации бокса России: Боксерская общественность готова объяснить участникам несогласованных акций, что так вести себя не следует

«Основа любого правового государства — это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует. Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем», — заявил Щекутьев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев раскритковал несанкционированные протестные акции 31 января. В интервью сайту « Р-Спорт » спортивный чиновник заявил, что молодежи нужно прививать любовь к Родине.

Кирилл Щекутьев был единогласно избран генеральным секретарем организации в прошлую пятницу, на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

По итогам протестной акции в Петербурге составлено более 1,5 тысяч протоколов. О том, как прошёл митинг, читайте в репортаже «Фонтанки».