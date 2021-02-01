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Генсек Федерации бокса России: Боксерская общественность готова объяснить участникам несогласованных акций, что так вести себя не следует

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев раскритковал несанкционированные протестные акции 31 января. В интервью сайту «Р-Спорт» спортивный чиновник заявил, что молодежи нужно прививать любовь к Родине.

«Основа любого правового государства — это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные митинги. Боксерская общественность готова объяснить провокаторам, что так вести себя не следует. Если у вас есть негативная энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее в ринге, а не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах. Мы учим этому своих ребят и готовы масштабировать эту практику в дальнейшем», — заявил Щекутьев.

Кирилл Щекутьев был единогласно избран генеральным секретарем организации в прошлую пятницу, на отчетно-выборной конференции Федерации бокса России. Он сменил на этом посту Умара Кремлева, который был избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA).

По итогам протестной акции в Петербурге составлено более 1,5 тысяч протоколов. О том, как прошёл митинг, читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (2)

Nationalverrater_2
И то , пора ужо Союз Михаила АрхангелаЪ V2.0 замутить. Ходить с патрулями по хатам и улицам. Как токо враг народа не в лаптях и без патрета Спасителя Отечества - двоечку ему в табло вражине !
Агроном аэродрома
Еще их нужно отправить на чемпионат по шахматам!
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