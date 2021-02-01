Испанец нелегально делал тесты на COVID-19. За 100 евро люди получали случайный результат

Национальная полиция Испании задержала мужчину, который нелегально делал тесты на коронавирус, выдавая себя за медицинского работника. Результат он вписывал наобум, а за свою «работу» брал по 100 евро с человека.



Как сообщает 1 февраля газета La Vanguardia со ссылкой на главное управление полиции Мадрида, задержанный выдавал себя за врача или санитара, не имея соответствующего образования и квалификации, чтобы иметь возможность приобретать в медцентре все необходимое для проведения тестов на COVID-19 на дому или на рабочем месте. Он брал по 100 евро за тест, но никаких анализов при этом не проводил. Мужчина достал реальный бланк лаборатории и подделывал его, вписывая нужные имена и даты, а результаты указывал случайным образом.