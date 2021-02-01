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Испанец нелегально делал тесты на COVID-19. За 100 евро люди получали случайный результат

Национальная полиция Испании задержала мужчину, который нелегально делал тесты на коронавирус, выдавая себя за медицинского работника. Результат он вписывал наобум, а за свою «работу» брал по 100 евро с человека.

Как сообщает 1 февраля газета La Vanguardia со ссылкой на главное управление полиции Мадрида, задержанный выдавал себя за врача или санитара, не имея соответствующего образования и квалификации, чтобы иметь возможность приобретать в медцентре все необходимое для проведения тестов на COVID-19 на дому или на рабочем месте. Он брал по 100 евро за тест, но никаких анализов при этом не проводил. Мужчина достал реальный бланк лаборатории и подделывал его, вписывая нужные имена и даты, а результаты указывал случайным образом.

Полиция получила жалобу от одной из жертв мошенника. Потерпевший повелся на рекламу фальшивого врача в Интернете, заказал у него тест, получил положительный результат и добросовестно сел на карантин. Позже ему позвонил друг, который тоже сделал тест через этого «врача», но усомнился в подлинности результата. Он позвонил в медцентр, лаборатория которого якобы выдала результаты, и узнал, что в списках пациентов не числится и никаких результатов на его имя у них нет. После этого мужчина с «положительным результатом» сдал тест уже официально, и он оказался отрицательным.

Задержанный подозревается в мошенничестве, подделке документов и вмешательстве в трудовую деятельность с целью проведения фальшивых тестов на коронавирус. Пока известно о двух потерпевших, но полиция не исключает, что жертв мошенника могло быть больше и есть и другие люди, которые даже не подозревают, что результаты их тестов ложные.

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Комментарии (2)

Cashmare
вот жадная лошара, у нас бесплатно со случайным результатам делают ))
265027971
по каким только помойкам редактор сайта не ползает...
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