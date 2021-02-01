Сотрудник «Ростелекома» не выполнил заявку, потому что попал в полицию. Его затолкали в автозак с участниками митинга

1 февраля в редакцию «Фонтанки» обратилась жительница Петербурга Валентина. Она рассказала, что минувшим днём её 37-летнего сына Максима Трофимова незаконно задержали в центре города. Мужчина отправился по заявке, но до метро так и не смог дойти — его остановили сотрудники полиции и, не представившись, усадили вместе с протестующими в автозак, после чего под предлогом установления личности повезли в 51 отдел Московского района.

Работник «Ростелекома» оказался не в то время и не в том месте, из-за чего «попал под каток» силовиков и очутился в автозаке. В Соляном переулке его так и не дождались клиенты компании, которым он должен был демонтировать оборудование.

«Это было в 14:20. Без пищи и воды продержали до 21 часа, потом составили протокол о задержании как участника митинга. Затем в 23 часа отвезли в 33 отдел полиции Московского района. Забрали телефон. Успел написать, что 1-го повезут в суд по Московскому району. Что же это за беспредел?» — задаётся вопросом Валентина.

«Фонтанка» связалась с руководителем Максима. Он подтвердил, что тот ехал на заявку по адресу: Соляной переулок, дом 7. В отчёте она значится как просроченная, а значит, сотрудник не доехал до места. «Я в шоке», — прокомментировал начальник Максима Трофимова. Сейчас в «Ростелекоме» собирают все необходимые документы и доказательства, чтобы отвезти их правоохранителям.

«Мы никогда не лезли в политику такими методами, прекрасно осведомлены, что свои права надо отстаивать законным путём. Существует ли этот пресловутый закон подлости? Теперь я уверена, что да!» — заявила мать задержанного.

По последней информации «ОВД-Инфо», в Петербурге по итогам несанкционированной акции задержаны 1159 человек (данные на 23:45 30 января).