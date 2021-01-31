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В МРЭО на Северном проспекте перестанут предоставлять госуслуги по линии ГИБДД

С 1 февраля в обособленном подразделении МРЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти больше не будут предоставлять государственные услуги по линии Госавтоинспекции. Об этом сообщается в группе регионального Управления ГИБДД «Вконтакте».

Речь идет о подразделении МРЭО, расположенном на Северном проспекте, 7, корпус 1, строение А. Сотрудников подразделения переведут в близлежащий МРЭО ГИБДД №1 в 3-м Верхнем переулке, 5, строение Т. Там же откроют дополнительные окна для приема граждан по вопросам предоставления госуслуг по линии Госавтоинспекции.

В ГИБДД напоминают, что получить государственные услуги по линии Госавтоинспекции можно в любом регистрационно-экзаменационном подразделении Петербурга и Ленобласти. Актуальный список подразделений можно найти на официальном сайте ГИБДД, а также рекомендуют активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через Интернет, оформляя заявку на портале Госуслуг.

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