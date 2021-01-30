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Главреда «Медиазоны» отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вечером 30 января в Москве отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката главреда Алана Гамазова. Ранее защита предполагала, что Смирнова могут оставить в спецприёмнике как минимум на сутки.

«Ему грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы», — говорится в сообщении. О том, что главреда издания отпустили, также пишут его коллеги из «Медиазоны».

Как отметили в «Апологии протеста», Смирнова обвиняют в организации акции путём ретвита шуточного чужого поста о самом же себе в твиттере.

Смирнова задержали у его дома, когда он собирался на прогулку с сыном. Своим коллегам он успел сообщить, что к нему подошли полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». В отделе полиции в отношении него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. За журналиста вступились его коллеги по цеху, за ситуацией также наблюдают правозащитники и СЖР.

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Комментарии (4)

gencon
Ментов 90-х не уважали за то, что были неспособны разобраться с бандитами в трениках, но было сочувствие, потому как такие же нищие были. Но чтобы суд присяжных оправдал граждан, за то что те замочили четверых коррупционеров в погонах (дело приморских партизан ") - *такое трудно было себе педставить тогда. Но когда менты стали средним классом России, не гнушаются брать взятки, покрывают свое проннившее начальство и ЕЩЁ ОСМЕЛИВАЕТСЯ РАЗГОНЯТЬ ГРАЖДАН, которые вышли против коррупции - такого история России ещё не видывала.....
261933551
Смелый человек!
Сам, правда, не ходил... Но это не важно!
Завтра он опять смело не пойдёт!
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