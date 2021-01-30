Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вечером 30 января в Москве отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката главреда Алана Гамазова. Ранее защита предполагала, что Смирнова могут оставить в спецприёмнике как минимум на сутки.
«Ему грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы», — говорится в сообщении. О том, что главреда издания отпустили, также пишут его коллеги из «Медиазоны».
❗️Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова отпустили из полиции после составления протокола. Ему вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил публичных мероприятий)https://t.co/M1NzgL4NvT pic.twitter.com/utk3c4Sxp2— Медиазона (@mediazzzona) January 30, 2021
Как отметили в «Апологии протеста», Смирнова обвиняют в организации акции путём ретвита шуточного чужого поста о самом же себе в твиттере.
Поразительно, что главреда «Медиазоны» @sssmirnov обвиняют в организации акции в поддержку Навального 23 января путём ретвита шуточного чужого поста о самом же себе в твиттере pic.twitter.com/1EEfyhFYlj— Апология протеста (@apologiaprotest) January 30, 2021
Смирнова задержали у его дома, когда он собирался на прогулку с сыном. Своим коллегам он успел сообщить, что к нему подошли полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». В отделе полиции в отношении него составили протокол о повторном нарушении законодательства о митингах. За журналиста вступились его коллеги по цеху, за ситуацией также наблюдают правозащитники и СЖР.