Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова вечером 30 января в Москве отпустили из отдела полиции под обязательство о явке в суд. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «Апология протеста» со ссылкой на адвоката главреда Алана Гамазова. Ранее защита предполагала, что Смирнова могут оставить в спецприёмнике как минимум на сутки.

«Ему грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы», — говорится в сообщении. О том, что главреда издания отпустили, также пишут его коллеги из «Медиазоны».