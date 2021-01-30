«Медиазона» назвала причину задержания своего главреда. Его оставляют в полиции на ночь

Главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, задержанному около своего дома в Москве, вменяют статью 20.2, часть 8, КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах) из-за участия в протестной акции 23 января. Об этом он и его адвокат от «Апологии протеста» Алан Гамазов сообщили журналистам издания 30 января.

«Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — прокомментировал ситуацию Смирнов.

Главреду «Медиазоны» грозит административный арест до 30 суток. Его оставляют в отделе полиции как минимум до завтра, говорится в сообщении.