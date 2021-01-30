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«Медиазона» назвала причину задержания своего главреда. Его оставляют в полиции на ночь

Главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову, задержанному около своего дома в Москве, вменяют статью 20.2, часть 8, КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах) из-за участия в протестной акции 23 января. Об этом он и его адвокат от «Апологии протеста» Алан Гамазов сообщили журналистам издания 30 января.

«Прекрасно все знают, что я был дома [23 января]», — прокомментировал ситуацию Смирнов.

Главреду «Медиазоны» грозит административный арест до 30 суток. Его оставляют в отделе полиции как минимум до завтра, говорится в сообщении.

Тем временем в его поддержку выступили редакции «Проекта», «Дождя», «Холода», «Открытых медиа», «Медузы», The Bell и других. Перечисленные издания призвали правоохранительные органы немедленно освободить Смирнова. За сложившейся ситуацией, по данным ТАСС, также следит Союз журналистов России. По информации РИА Новости, вопросом задержания занялась комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов.

Как сообщалось раннее, главреда «Медиазоны» задержали у собственного дома, когда он собирался на прогулку с сыном. Своим коллегам он успел сообщить, что к нему подошли полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». Правоохранительные органы сегодня также наведались к тюменским журналистам.

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Комментарии (5)

Guest1234
Как только кто-то пишет правду про Михал Иваныча, он обижается. 12 лет назад написали про гимнастку, и закрылась газета. Тут редактор подробности про пансионат "Прасковеевка" опубликовал - задержание. Значит, правду написал...
Postman
Причина всем известна, это месть Михал Иваныча
265045588
запросите пеленг у мобильного оператора, а также записи с камер наружнего наблюдения соседних дворов и записи с камер регистраторов у автомобилистов - доказательную базу собрать всегд можно, было бы желание, и если человек из дома не выходил - то обвинения беспочвенны и происходящее будет являться беззаконием... пусть пишут жалобу в Прокуратуру, в СК, и т.д....
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