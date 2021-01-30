Московская полиция задержала главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на выходе из дома. Об этом журналисты издания пишут днём 30 января.

Своим коллегам он успел сообщить, что к нему подошли полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. Его увезли в отдел полиции.

Со ссылкой на «Апологию протеста» издание пишет, что главному редактору «Медиазоны» вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП РФ). Юридическую поддержку ему окажет защитник Алан Гамазов.