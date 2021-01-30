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В Москве задержан главред «Медиазоны», в Тюмени тоже пришли в СМИ

Московская полиция задержала главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова на выходе из дома. Об этом журналисты издания пишут днём 30 января.

Своим коллегам он успел сообщить, что к нему подошли полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском «якобы за участие в акции или призывы [к участию]». Силовики ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном. Его увезли в отдел полиции.

Со ссылкой на «Апологию протеста» издание пишет, что главному редактору «Медиазоны» вменяют нарушение закона о митингах (статья 20.2 КоАП РФ). Юридическую поддержку ему окажет защитник Алан Гамазов.

Как сообщает 72.RU, в преддверии очередных протестных акций сотрудники правоохранительных органов также наведались к нескольким представителям тюменских СМИ. Так, полицейские пришли домой к корреспонденту издания Марии Токмаковой, а также в редакцию «Наш город».

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Комментарии (13)

265045588
Методы отечественного лузера от других диктаторов особо не отличаются и умом не блещут.
260742961
Лукашенизация широким маршем шагает по стране.
262060271
Причина задержания?
До чего же перепугались "слуги народа"! Они спецом что-ли народ дразнят?
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