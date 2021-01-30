Петербуржцы в центре города 30 января заметили скопление сотрудников спецслужб, но это цветочки. В соцсетях распространяется пугающий видеоролик с роботами и боевыми машинами высотой несколько метров. На некоторых видна надпись ОМОН.
«Люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга», — комментирует своё видео в Instagram дизайнер Владислав Иванов.
Он «населил» центр города «гарнизоном элитных войск» в стиле «Звёздных войн». Протестующих на кадрах не видно.
Напомним, в Петербурге 30 января закрыли Дворцовую площадь. В Москве в воскресенье не будут работать семь станций метро, Государственный исторический музей, ЦУМ, ГУМ и другие магазины, некоторые кафе в центре города.