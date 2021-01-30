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Страшный сон протестующих: в центре Петербурга — элитные войска с роботами и боевыми машинами

Петербуржцы в центре города 30 января заметили скопление сотрудников спецслужб, но это цветочки. В соцсетях распространяется пугающий видеоролик с роботами и боевыми машинами высотой несколько метров. На некоторых видна надпись ОМОН.

«Люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга», — комментирует своё видео в Instagram дизайнер Владислав Иванов.

Он «населил» центр города «гарнизоном элитных войск» в стиле «Звёздных войн». Протестующих на кадрах не видно.

Напомним, в Петербурге 30 января закрыли Дворцовую площадь. В Москве в воскресенье не будут работать семь станций метро, Государственный исторический музей, ЦУМ, ГУМ и другие магазины, некоторые кафе в центре города.

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Комментарии (35)

gencon
Росгвардия на шлемах умудрилась украсть млрд, на такую экипировку стабфонда не хватит
265045588
так может это оппозиционные войска? =)))) а навальный будет за дарта вейдера играть?? =)))))
Киргуду
А это не тот же дизайнер, который нарисовал, как дрон из хрущевки мусор выкидывал? Там где стена откидывалась.
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