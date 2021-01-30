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Семь станций метро, Государственный исторический музей, ЦУМ, ГУМ закроют в Москве в воскресенье

В Москве 31 января будет введён ряд ограничений.

Так, по информации ТАСС, будет закрыт для посетителей Государственный исторический музей.

Кроме того, по данным столичного МВД, в 8:00 и до особого распоряжения полиции будут закрыты семь станций метрополитена: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Также будет ограничено движение по ряду улиц.

Решили закрыться некоторые магазины: ГУМ, ЦУМ, «Охотный ряд», сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

В центре Петербурга о безопасности позаботились уже днём 30 января: участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии, саму Дворцовую площадь перекрыли.

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Комментарии (3)

Михаил Петров-Водкин
Дед конкретно офоршмачился с этим зашкваренным дворцом, как сказали бы в столь им почитаемой "питерской подворотне".
local_
А с Мавзолеем как?
Агроном аэродрома
"В центре Петербурга о безопасности позаботились уже днём 30 января" - правильно. А то, вдруг, кто-то ещё не знает маршрутов.
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