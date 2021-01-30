Семь станций метро, Государственный исторический музей, ЦУМ, ГУМ закроют в Москве в воскресенье

В Москве 31 января будет введён ряд ограничений.
Так, по информации ТАСС, будет закрыт для посетителей Государственный исторический музей.
Кроме того, по данным столичного МВД, в 8:00 и до особого распоряжения полиции будут закрыты семь станций метрополитена: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Также будет ограничено движение по ряду улиц.
Решили закрыться некоторые магазины: ГУМ, ЦУМ, «Охотный ряд», сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
В центре Петербурга о безопасности позаботились уже днём 30 января: участок Невского проспекта от площади Восстания до Дворцовой патрулируют десятки бойцов Росгвардии, саму Дворцовую площадь перекрыли.