Большунов выиграл гонку классическим стилем на этапе КМ. Не помешало даже массовое падение лыжников

«Выглядело всё очень страшно, — прокомментировал Большунов момент с массовым падением лыжников в эфире телеканала «Матч ТВ». — Повезло, что в меня никто не врезался и никто не сломал мне палки. Я встал и продолжил гонку. Да, был в конце группы, было реально сложно опять переместиться вперёд, но у меня это сегодня получилось. Там человек 40 точно надо было обогнать. Передо мной ехали Масгрэйв и Порошкин. Они то ли зацепились, то ли ещё что. В общем, упали передо мной. Мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их лыжи. Там уже без вариантов было. Боковым зрением видел, что Вальнес вывалился за трассу. Было очень сложно».

В минувшее воскресенье, 24 января, на этапе КМ Большунов попытался ударить финна ещё на трассе, а после финиша сбил его с ног. Победу в итоге одержала Норвегия. Финляндия — вторая, а Россия завершила гонку третьей, но была дисквалифицирована из-за поведения четырехкратного призёра Олимпиады по лыжным гонкам. Йони Мяки решил не обращаться в полицию, однако за него это сделали другие.

