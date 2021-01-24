Российский лыжник Большунов попытался ударить финна ещё на трассе, а после финиша сбил его с ног. Всю российскую команду дисквалифицировали

Уже после финиша 24 января россиянин не стал притормаживать и на полном ходу врезался в Мяки, которого в тот момент поздравляли партнёры по финской команде.

Четырехкратный призёр Олимпиады по лыжным гонкам Александр Большунов феерично завершил эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лахти. Перед финишем отечественный спортсмен проявил излишнюю эмоциональность в борьбе с финном Йони Мяки и замахнулся на него палкой.

Победу одержала Норвегия, у Финляндии серебро. Россия завершила гонку третьей, но была дисквалифицирована из-за поведения Большунова. Пока бессрочно, точное наказание определят позже. В итоге бронзовая награда перешла второй сборной России.

Жесть дня в лыжах! Большунов дважды ударил финна палкой и получил деквалификацию. Александр не сдержал эмоций во время разборки в финишном створе 😡🔥⛔ pic.twitter.com/uqQz2760om

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил после гонки, что ситуацию спровоцировал сам финский лыжник.

«Однозначно финнов должны дисквалифицировать, Саша занял правый коридор, финн начал смещаться. Был контакт по лыжам два раза, это вывело Сашу на эмоции. Но гоночный инцидент должны рассмотреть в плане дисквалификации Финляндии. Если не будет принято такое решение, то мы подадим протест», — цитирует Сорина Sports.ru.

В то же время тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум считает, что Большунов должен понести суровое наказание за свои действия.

«Я в шоке от его поведения. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами. Такого я никогда не видел в лыжных гонках и надеюсь, никогда не увижу снова. Такое нападение на людей должно иметь последствия. Надеюсь, FIS скажет свое слово очень скоро», — сказал Носсум сайту NRK.

Отец Большунова в интервью «Р-Спорту» одобрил поступок сына.

«У финна слева была дорожка, но он почему-то начал смещение в сторону Саши. Раньше было намного справедливее: когда зашел в створ, нельзя пересекать путь. И сейчас первое касание было финна, он наехал на лыжи Саши. Если им не отвечать, то они Россию будут унижать. Это всё на эмоциях было, я его прекрасно понимаю, ничего страшного. По мне, это негодяи — типа он не видел и смещался», — заявил Александр Большунов-старший.